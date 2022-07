Nultolerantie tegen geweld, vuurwerk en drugs in stadion van Zulte Waregem

Essevee heeft samen met Stad Waregem en de Politiezone MIRA een plan gelanceerd om de veiligheid en de positieve beleving in het voetbalstadion van Zulte Waregem te verhogen. Zo komt er een nultolerantie tegen geweld, pyrotechnisch materiaal en drugs. Er zal geïnvesteerd worden in extra opleidingen voor stewards, extra camerabewaking en er komt een meldpunt.

Essevee wil de focus leggen op een positieve beleving. “SV Zulte Waregem wil zijn trouwe supporters en vrijwilligers nauwer betrekken om van een bezoek aan de Elindus Arena een fijne ervaring te maken. De club zal via de supportersfederatie en een nieuw samen te stellen SLO-team (supporter liaison officer, een verbindingspersoon tussen de club en de supporter) de stem van zijn supporters horen”, klinkt het in een persbericht.

Toch kan het al eens verkeerd lopen. Fans kunnen voortaan terecht in een meldpunt voor problemen. Essevee wil op die manier sneller kunnen inspelen op uitdagingen die supporters ervaren: gebrek aan sanitair, problemen met de drankkaart of de toegankelijkheid van de tribuneplaatsen, … worden zo eenvoudig gemeld.

Essevee blijft ook inzetten op de bijscholing van alle medewerkers. Dat gaat van jaarlijkse bijscholingen en opleidingen voor stewards tot een tapcursus voor barmedewerkers, alles wat kan bijdragen tot een aangename en vriendelijke sfeer.

Sensibiliseringscampagnes

“Ook het voetbal ondergaat de mindere kanten van de maatschappelijke ontwikkeling. In een eerste fase zullen de acties van de drie partijen focussen op geweldpleging, het gebruik van pyrotechnisch materiaal en druggebruik. Essevee verleent al jaren zijn medewerking aan sensibiliseringscampagnes van Stad Waregem en de Pro League. Die inzet blijft en zal, na enkele moeilijke coronajaren, opnieuw worden aangescherpt”, staat in het persbericht.

“Stadionbezoekers die zich toch niet aan de regels houden, zullen worden gestraft. De Politiezone MIRA zorgt voor de handhaving en de club kan via burgerrechtelijke procedures sancties laten opleggen aan zij die zich misdragen. Om de opsporing efficiënter te maken, investeert Essevee in zijn camerabewaking in en rond de Elindus Arena.”

Alternatieve trajecten voor vorming & bewustwording

Bij ernstige inbreuken worden een boete en/of stadionverbod uitgeschreven, maar er zijn ook alternatieve trajecten. Wie zich niet gedraagt, moet inzicht krijgen in zijn/haar houding. De Pro League werkt sinds vorig jaar samen met de Kazerne Dossin bij inbreuken van racisme of discriminatie. Essevee zal gelijkaardige trajecten voor vorming & bewustwording opzetten met lokale partners. Dat kan gaan van een vormingssessie bij de brandweer tot logistieke taken om de gemaakte schade te vergoeden. Deze trajecten kunnen worden opgelegd bovenop een stadionverbod of boete.

