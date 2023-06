Nu ook Club Brugge te koop staat: wat gebeurt er toch met onze topclubs?

De vijf West-Vlaamse (ex-)eersteklassers zorgen stilaan wekelijks voor (groot) nieuws. ‘Cercle op zoek naar investeerders’ is al oud nieuws, maar neem nu afgelopen week: Amerikaanse plotwending bij het net gedegradeerde KV Oostende dat met onder meer de terugkeer van Yves Vanderhaeghe meer dan ooit West-Vlaams wil kleuren. KV Kortrijk dat bijna verkocht is aan het Burnley van Vincent Kompany. Het ook al gezakte Zulte Waregem dat met coach D’Hollander en Vormer en Vossen ‘sterker’ terug wil keren in 1A. En dan ook nog Club Brugge te koop! Een rondgang bij de vier West-Vlaamse topclubs.

Club Brugge staat te koop! Het was schrikken voor de Clubfans toen dinsdag bekend raakte dat hun club verkocht zal worden. Het argument van de huidige eigenaars voor de tekoopstelling is dat er meer kapitaal nodig is om te kunnen blijven groeien en zo in België marktleider te kunnen blijven.

Bart Verhaeghe en zijn medeaandeelhouders van Grizzly Sports (71,89 procent van de aandelen) stelden daarom Raine Group aan om internationaal te peilen naar geïnteresseerde ondernemers in de financiële wereld. De in New York gevestigde zakenbank is de bank die onder meer ook de verkoop van Chelsea regelde en nu de verkoop van Manchester United leidt. Twee jaar geleden verkochten Verhaeghe en co al 23,26 procent van hun aandelen voor 30 miljoen euro aan het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital.

Stadiondossier

In België zit Club momenteel aan zijn plafond. Bovendien neemt de concurrentie toe: in Antwerpen heeft Paul Gheysens de slapende reus Royal Antwerp FC tot leven gewekt en in Brussel is met Union een andere traditieclub dankzij de steun van Brighton & Hove Albion weer springlevend. Het is heus geen toeval dat Club dit seizoen pas als vierde is geëindigd. In Europa overwinterde Club dan wel voor het eerst in de Champions League, de achtste finales waren pijnlijk: 0-2- en 5-1-verlies tegen Benfica. Meer zit er ook in Europa niet in.

En er is natuurlijk ook het aanslepende stadiondossier, waarvan de kosten intussen zouden zijn opgelopen van 100 miljoen naar 150 miljoen euro.

Dat Verhaeghe en co. nu willen cashen is niet zo verwonderlijk. De club is gezond, met een omzet van 150 miljoen euro financieel op zijn top en het is weinig waarschijnlijk dat er nog meer meerwaarde gecreëerd zal worden. Volgend seizoen zal het alvast zonder de inkomsten van de Champions League moeten gebeuren. Die bedroegen dit seizoen 50 miljoen euro.

215 miljoen euro

Strategisch houden Verhaeghe en co. bij aanvang van dit dossier alle opties open – ook een gedeeltelijke verkoop behoort tot de mogelijkheden – maar hun intentie staat duidelijk in het document dat naar geïnteresseerden is gestuurd: zij zijn klaar voor een nieuwe uitdaging buiten het voetbal.

Bart Verhaeghe kocht Club zo’n twaalf jaar geleden voor een prijs waarvoor je nu zelfs KV Kortrijk niet kunt kopen. Twee jaar geleden werd de waarde van de club geschat op 215 miljoen euro. Het is uitkijken of de club verkocht zal worden aan de hoogste bieder of aan de voor de ontwikkeling van de club interessantste partij. Dat een verkoop aan bijvoorbeeld een Amerikaanse investeerder geen garantie op groei is, ondervonden ze onlangs in Oostende.

KV Oostende: een nieuw Oostends verhaal

Daar viel afgelopen dagen ook nieuws te rapen: een verkoop is momenteel van de baan – wellicht ook omdat de interesse van Premier Leagueclubs Crystal Palace, Bournemouth en Newcastle is bekoeld – en er wordt voor een Oostendse verankering gegaan. Hoofdaandeelhouder Paul Conway zou in dat verhaal plaats ruimen voor partner-investeerder Michael Kalt en die wil na de degradatie niet meer verder met sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye die nog een contract voor één seizoen heeft bij KVO. Ofwel wordt Ganaye ontslagen, ofwel stapt hij zelf op. Aan beide scenario’s zijn financiële en juridische complicaties verbonden. En dan is er ook nog piste drie: beide partijen vinden een onderlinge overeenkomst. Daar wordt nu aan gewerkt. Pas wanneer Ganaye weg is uit Oostende, ligt de weg vrij voor Nils Vanneste om de sportieve lijnen uit te zetten.

Yves Vanderhaeghe

Vanneste leverde sterk werk als sportief directeur bij de jeugdacademie van KVO, maar heeft momenteel geen officieel mandaat om te onderhandelen over inkomende of uitgaande spelerstransfers of de samenstelling van een nieuwe coachingstaf. Uiteraard worden er wel al informele contacten gelegd. Daaruit moet blijken dat in 1B allicht een nieuw Oostends verhaal in de inktpot zit. De piste om Yves Vanderhaeghe terug te halen als trainer wordt daadwerkelijk bewandeld en de gewezen coach heeft oren naar het voorstel. Extra pigment: succesvol beloftecoach Kurt Bataille zou daarbij ook een rol kunnen gaan spelen bij de A-kern, bijvoorbeeld als scout.

Ex-speler Michiel Jonckheere, die in zijn eerste jaar als trainer bij de Oostendse U19 mooie resultaten boekte, is een optie als assistent. Dat clubicoon Brecht Capon, pas gestopt als voetballer, als teammanager zou aangesteld worden, is voorbarig. Maar de gewezen rechtsachter zou wel een rol binnen de club kunnen vertolken. Hoe dan ook: Nils Vanneste als nieuwe technisch directeur zou ook de deur wagenwijd openzetten voor spelers van de beloften om de overstap te maken naar de grote jongens. Bovendien kent Vanneste zowat alle belofteteams van de profclubs als z’n broekzak, wat interessant is met het oog op transfers. KV Oostende hoopt heel binnenkort met officieel nieuws naar buiten te kunnen treden om geruchten de kop in te drukken.

KV Kortrijk: wachten op company Kompany

En wie wordt nu de nieuwe eigenaar van KV Kortrijk: Kaminski Group of Burnley FC? In Zuid-West-Vlaanderen wordt met spanning uitgekeken naar de nakende beslissing van huidig eigenaar Vincent Tan over de verkoop van de club. Ook omdat er dringend sportieve keuzes moeten worden gemaakt zoals de aanwerving van een hoofdcoach, een conditietrainer en een keeperstrainer én uiteraard de versterking van de spelerskern. En volgende week begint de voorbereiding op het komende seizoen al…

Sinds de club inmiddels al meer dan een maand geleden op zijn website bekendmaakte dat algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst aan de raad van bestuur hun ontslag hadden aangeboden (net als bestuurder Freddy Vancraeynest) werd evenwel niet meer gecommuniceerd over de bestuurlijke situatie.

Burnley FC

’s Anderendaags verscheen er in opdracht van Ken Choo, bestuurder en rechterhand van de Maleisische clubeigenaar Vincent Tan, wel nog op de site van de club dat het ontslag van Leterme en Verhelst niets te maken had met een zogenaamde weigering van de huidige eigenaar om KVK te verkopen aan Burnley FC, Burnley FC had niet eens een bod gedaan.

Dat klopte: Choo had Burnley FC-voorzitter Alan Pace tijdens een onderhoud in Londen namelijk gezegd dat de verkoop van KVK helemaal niet dringend was. Zo ontstond de indruk dat Choo KVK liever verkocht wil zien aan de Amerikaanse Kaminski Group. Vader en zoon Kaminski waren in maart in Kortrijk naar de wedstrijd tegen Club Brugge komen kijken en hadden intussen een overnamebod van 15 miljoen euro uitgebracht. Zoals u vorige week in primeur op onze site kon lezen, deed Burnley FC inmiddels een bod van 15 miljoen plus 2 miljoen euro aan spelersmateriaal voor de Engelse tweedeklasser Cardiff City, een andere club van Tan.

In het Guldensporenstadion hoopt iedereen dat Premier Leagueclub Burnley FC de nieuwe eigenaar van KVK wordt. Vanwege de sportieve knowhow, het duidelijke plan én de figuur van Vincent Kompany, die het idee om in België vanuit het hem vertrouwde Brussel via KVK een jeugdpiramide te bouwen niet ongenegen is. Over de intentie van de gefortuneerde meneer Kaminski is in Kortrijk nog altijd niets bekend. Er wordt dan ook gevreesd voor een Tan-scenario, mocht hij de nieuwe eigenaar worden.

Het is nu wachten op de beslissing van Tan. Een harde deadline is er niet, maar de verwachtingen zijn dat het verdict over de verkoop van de club in de loop van volgende week zal vallen. De vraag is ook: mocht het de piste Burnley FC worden, trekt Leterme dan zijn ontslag in?

Zulte Waregem: ‘We komen sterker terug!’

En dan is er even verderop in Zuid-West-Vlaanderen ook nog Zulte Waregem. Tot tegenbericht houdt hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert vast aan zijn Essevee maar CEO Eddy Cordier steekt niet weg dat de club niet afkerig staat tegenover vers (buitenlands) kapitaal. In afwachting daarvan zorgde de club dinsdag dan weer voor sportief goed nieuws. In drievoud zelfs. Het begon met nieuws vanuit de technische staf. Zulte Waregem doet het komende seizoen in 1B verder met Frederik D’Hollander als T1. Davy De fauw staat hem bij als T2. Beiden tekenden een contract van onbepaalde duur. Ondanks de degradatie gelooft het Essevee-bestuur dus dat het tweetal Zulte Waregem naar 1A kan brengen, het absolute hoofddoel. De baseline luidt er: ‘We komen sterker terug!’

“Je kunt een tegenslag enkel verwerken door harder terug te vechten” – Jelle Vossen

Tweede goed nieuws: twee belangrijke – misschien wel de belangrijkste – pionnen zetten alvast hun krabbel voor een verlengd verblijf bij Essevee. Ruud Vormer en Jelle Vossen, die beiden aangaven liever op het hoogste niveau actief te blijven, gaan nu toch de uitdaging met Zulte Waregem aan in 1B. Nochtans gaf Vormer in januari aan enkel te blijven bij het behoud, maar nu besluit de 35-jarige middenvelder toch aan de Gaverbeek te blijven. De schouderblessure die hem een tijdje uit de degradatiestrijd hield, is daar de reden voor. “Door mijn blessure heb ik helaas niet alles kunnen geven, wat ik van tevoren had verwacht. Dit voelt als een onafgesloten hoofdstuk voor mij”, klonk het bij de Nederlander.

En dat maakte de keuze van z’n maatje Jelle Vossen ook meteen een pak gemakkelijker. Ook de spits blijft Essevee trouw: “Je kunt een tegenslag enkel verwerken door harder terug te vechten. Niet in een hoekje zitten, maar nog harder werken dan ooit”, aldus de spits.

Zowel Vossen als Vormer zetten hun krabbel onder een overeenkomst voor twee seizoenen, tot 2025 dus.