Novatus Dismas Miroshi (20), Tanzaniaanse stofzuiger aan de Gaverbeek: “Het niveau ligt hier wel hoog”

Boordevol inzet, jeugdig enthousiasme en beenhard in de duels. Dat is een korte omschrijving van Novatus Dismas Miroshi, roepnaam Miroshi om het simpel te houden. Wie is die stofzuiger op het middenveld van Zulte Waregem, die nota bene vandaag zijn 20ste verjaardag viert?

Toen Novatus Miroshi zijn krabbel onder een contract zette en voor Zulte Waregem zou uitkomen, dachten we spontaan aan Ben Reichert. Waarom? Oké, Reichert is een Israëliër, maar ook hij kwam vanuit die Israëlische competitie, in het seizoen 2017-2018. Een voltreffer werd de komst van die middenvelder niet. Ondermaats over de hele lijn, dat zagen we al in de voorbereiding. Vandaar dus. Het verhaal van Miroshi verliep wel ietwat anders. De Tanzaniaanse middenvelder speelde in zijn thuisland voor Azam FC en Bishara United, nobele onbekende clubs in België. Maccabi Tel Aviv haalde hem naar Israël en hij werd ook een seizoen uitgeleend aan Beitar Tel Aviv Bat Yum, een mond vol. Hoe de Tanzaniaan op de radar kwam van Israëlische clubs? Wellicht omdat hij aan de slag was met de nationale selectie U20 op de Afrika Cup U20. Intussen schopte hij het ook tot de A-ploeg van zijn thuisland. Miroshi verzamelde al tien caps en daarin kon hij al twee keer tot scoren komen. Wat trok hem dan over de streep om in te gaan op de interesse van een club uit West-Vlaanderen, Zulte Waregem?

Ik kwam naar België op aanraden van Ally Samatta

Basisplaatsen

“Ik sprak met Ally Samatta, hij is de topschutter van onze nationale ploeg. Hij maakte het al in dit land (bij Racing Genk en Antwerp, red.). Hij was lovend over de Belgische competitie, waardoor ik snel overtuigd ben geraakt.”

Wat we al zagen van Miroshi kunnen we als volgt samenvatten: een jonge speler die nog ervaring mist, maar die overloopt van jeugdig enthousiasme. Hij beschikt over een flinke knal met zijn goeie linkervoet en een haarscherpe tackle. Voetballend kan het allemaal nog iets meer zuiver zijn, maar daar valt aan te schaven. Soms gaat hij nog iets te onbesuisd in duel, maar dat krijgt een trainer als Mbaye Leye er wel uit. Zie maar naar zijn rode kaart op Antwerp, waar hij te driest in duel ging en tegen een tweede geel karton aankeek. Een foute inschatting door zijn geringe ervaring. “Ik had toen het gevoel dat ik mijn ploegmaats in de steek liet”, zegt hij over die uitsluiting. Toch schopte hij het al tot basisspeler, want na zijn rode kaart knokte hij zich weer in de ploeg. “Met vier basisplaatsen in zes wedstrijden ben ik heel tevreden. Het niveau ligt hier wel hoog.” Dat kan zijn ontwikkeling alleen maar ten goede komen, denken wij.

Essevee ontvangt deze speeldag vicekampioen Union, met een 5 op 18 kamperen de Boeren net boven de degradatiezone. “We hadden al een paar keer meer punten kunnen ambiëren”, zegt Miroshi. Op Cercle Brugge zag Zulte Waregem af, maar rechtte het de rug en kon een gelijkspel meenemen naar Waregem. “Na de pauze waren de betere mogelijkheden voor ons. Dat moet ons moed geven voor de komende partijen”, klinkt het hoopvol. (JC)