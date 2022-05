Nostalgie in blauw en zwart te Koolskamp

Zondag beleefde Koolskamp nog eens een blauw zwarte zondag. Met een vleugje nostalgie naar de tijd van toen troepten heel wat voetbalfanaten in dorpscafé Den Uil.

Uitbater Claude Verbeke bracht er de lokale Brugge supporters samen om er samen de wedstrijd die mee bepalend was voor de titel samen te volgn. Na een beangstigende eerste heft kwam de sfeer er na rust in met een ontlading na affluiten.

Blauw zwart, is kampioen en dat deed enkelen terug grijpen naar de mooie Koolskampse voetbaljaren. Ook hier kleurde blauw en zwart toen de supportersgroep in de gemeente. “Maar dat zijn vervlogen tijden. We zijn tevreden dat ze ons in den Uil laten proeven van voetbal”. (JM)