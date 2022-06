Nog véél werk aan de winkel: onze eersteklassers starten voorbereiding met pak vraagtekens

Club begint pas te trainen op 20 juni, de andere vier West-Vlaamse eersteklassers beginnen de komende dagen aan de voorbereiding – Essevee begon gisteren al. Als opwarmer voor het nieuwe voetbalseizoen – met de Rode Duivels en de Red Flames eindigde het vorige nooit – geven we een voorlopige stand van zaken bij de vijf clubs. De rode draad: er is bij iedereen nog veel werk aan de winkel.

Club Brugge: Zou Jutgla Noa Lang kunnen doen vergeten?

Nieuwkomers

Bjorn Meijer (19, Nederland, linksback, Groningen), kostte 6 miljoen euro en tekende tot 2026. Intussen is Ferran Jutgla (23) ook een zekerheid, een contract van vier seizoenen ligt klaar. Brugge zou 5 miljoen euro betalen aan Barcelona voor de Spaanse aanvaller. En Loïs Openda, twee jaar verhuurd aan Vitesse, staat dicht bij een terugkeer.

Vertrekkers

Noa Lang verlaat zo goed als zeker de club. Ook aan de mouw van Charles De Ketelaere wordt getrokken. Hans Vanaken schermt met interesse van Ajax en kapitein Ruud Vormer zou ook andere oorden kunnen opzoeken. Verder moet Brugge op zoek naar een oplossing voor de dure miskopen Sowah en Okereke, vorig seizoen werden beiden verhuurd. De Cuyper en Van den Keybus worden opnieuw een jaartje verhuurd aan Westerlo.

Ambitie

Aan ambitie geen gebrek bij de landskampioen: ze willen hun landstitel nogmaals verlengen en ook Europees overwinteren, iets wat vorig jaar niet lukte en waar ze dit keer moeten hopen om een nieuwe groep des doods te vermijden. In de eigen competitie zal alles minder dan de titel gezien worden als een mislukking. Of zoals Vanaken het omschreef: “We schreven geschiedenis met drie titels op rij. Ik zou er heel graag vier van maken.”

Voorbereiding

Brugge kiest voor hetzelfde recept als vorig jaar: oefenwedstrijden achter gesloten deuren op het eigen Basecamp tegen geen al te hoogstaande tegenstanders. Zo komen Thes, Lierse, Beerschot en Utrecht over de vloer. Nieuw dit jaar is een kleine week stage in het Nederlandse Wageningen met als afsluiter een oefenpot tegen FC Kopenhagen. Alle wedstrijden worden gratis gestreamd op YouTube en Facebook.

Oefenmatchen

Club Brugge-Thes Sport (25/6 om 15.30 uur, Basecamp), Club Brugge-Lierse (29/6 om 15.30 uur, Basecamp), Club Brugge-Beerschot (2/7 om 15.30 uur, Basecamp), Club Brugge-FC Kopenhagen (9/7, ?, Wageningen), Club Brugge-Utrecht (13/7 om 15.30 uur, Basecamp), Club Brugge-AA Gent (16 of 17/7, ?, Jan Breydel).

Cercle Brugge: Hoe zwaar weegt het vertrek van Matondo?

Rabbi Matondo keert terug naar Schalke 04. © BELGA

Nieuwkomers

Emilio Kehrer (20, Duitsland, vleugelspits, SC Freiburg, 2025 met eventueel jaar optie), Aldom Deuro (21, Mali, middenvelder) en Alamani Gory (25, Mali, aanvaller), respectievelijk uitgeleend aan Châteauroux en FC Paris komen terug. De laatste heeft nog een optie in het contract, het is afwachten of hij langer in de Franse hoofdstad blijft.

Vertrekkers

Alexander Corryn (einde contract, nog geen nieuwe club). Volgende geleende spelers keerden terug naar hun oorspronkelijke team: Rabbi Matondo (Schalke 04), Senna Miangue (Cagliari) en Silvère Ganvoula (Bochum).

Ambitie

In vergelijking met andere jaren zal er weinig verloop van spelers zijn, zowel in als uit. De meesten liggen onder contract. Mocht er voor één van hen een aanbieding en vertrek komen, dan zal Cercle er alles aan doen om een waardige vervanger aan te werven. Groen-zwart wil zeker en vast de groep versterken en beter doen dan vorig seizoen. Men vindt dat Cercle in een sterkere positie staat dan de voorbije jaren, er wordt volop gemikt op een plaats bij de eerste acht. Belangrijk hierbij wordt opnieuw om zeker de start niet te missen. Ondertussen is de spelstijl van Dominik Thalhammer en zijn technische staf bij de tegenstanders bekend en zal er in sommige matchen een alternatief, een andere creativiteit en/of inspiratie nodig zijn.

Voorbereiding

De voorbereiding is gestart met de medische en fysieke testen. Maandag 13 juni volgt de eerste officiële veldtraining.

Oefenwedstrijden

Nice-Cercle (9/7)

KV Oostende: Twee nieuwkomers in elke linie gezocht

Het zou verbazen mocht Makhtar Gueye nog een jaar langer aan boord blijven. © BELGA

Nieuwkomers

Tatsuhiro Sakamoto (25, Japan, flankspeler, Cerezo Osaka, 2025 met optie). Contractverlengingen: Theo Ndicka (22, Frankrijk, linksachter, 2024), Nick Bätzner (22, Duitsland, middenvelder, 2024), Brecht Capon (34, België, verdediger, 2023), Jordy Schelfhout (21, België, keeper, 2023) en Yves Vanderhaeghe (52, België, coach, 2024).

Vertrekkers

Kjell Scherpen (22, Nederland, keeper, einde huur), Freddie Jäkel, (21, Duitsland, verdediger, einde huur) en Steven Fortes (30, Kaapverdië, verdediger, einde huur).

Ambitie

KV Oostende mag niet té hoog mikken. Een rustig seizoen in de middenmoot zou een welgekomen verademing zijn na de degradatiestress van vorig seizoen. Alles staat of valt met een goeie voorbereiding. Duimen dus, dat sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye en co hun huiswerk op tijd af hebben. Want er ligt nog veel werk op de plank. Het zou verbazen mocht Makhtar Gueye nog een jaar langer aan boord blijven. Ook spelers die hun laatste contractjaar ingaan, zoals Cameron McGeehan, Anton Tanghe en Guillaume Hubert, zullen op interesse van andere clubs kunnen rekenen. Hoe dan ook moet er weer gebouwd worden. In elke linie zijn een tweetal nieuwe namen meer dan welkom.

Voorbereiding

KV Oostende hervat de trainingen op maandag 13 juni op het oefencomplex De Schorre.

Oefenmatchen

Oudenburg-KVO (17/06 om 19 uur), Zwevezele-KVO (18/06 om 16 uur in Oudenburg), Harelbeke-KVO (24/06 om 19 uur), KM Torhout-KVO (25/06 om 18 uur), Amiens-KVO (1/07 om 16 uur in Le Touquet), Oudenaarde-KVO (2/07 om 16 uur), KMSK Deinze-KVO (8/07 om 19 uur) en Zulte-Waregem-KVO (9/07 om 16 uur in Ingelmunster). Op 16 of 17 juli volgt nog een afsluitende galamatch in de Diaz Arena. (TVO)

KV Kortrijk: Een rustig seizoen in de middenmoot is het doel

KVK kon Bilal Messaoudi langer aan zich binden. © BELGA

Nieuwkomers

Youssef Challouk (26, Belg, rechtsbuiten, Deinze, contract tot juni 2026), Dion De Neve (21, Belg, linksbuiten, Zulte Waregem, contract tot juni 2025), Tom Vandenberghe (29, Belg, doelman, Deinze, contract tot juni 2025), Bilal Messaoudi (24, Algerijn, rechtsbuiten, JS Saoura, contract tot juni 2026, aankoopoptie gelicht) en Sambou Sissoko (32, Mali, middenvelder, Djoliba AC, contract tot juni 2024, aankoopoptie gelicht).

Vertrekkers

Trent Sainsbury (zonder club), Bryan Reynolds (terug naar AS Roma), Ante Palaversa (terug naar Manchester City), Marlos Moreno (terug naar Manchester City), Rachid Alioui (terug naar Angers), Victor Torp (terug naar Midtjylland), Michiel Jonckheere (einde contract, nog zonder club) en Lucas Rougeaux (einde contract, nog zonder club).

Ambitie

Een rustig seizoen in de middenmoot. KV Kortrijk heeft nog heel wat werk op de plank liggen om de kern te versterken. Een sterkhouder als Sainsbury gaf al aan te willen vertrekken. Andere bepalende figuren als Selemani en doelman Ilic zijn klaar voor een stap hogerop. Belangrijk om te vermelden is dat KV Kortrijk Bilal Messaoudi langer aan zich kon binden. De Algerijn liet veelbelovende dingen zien en moet volgend seizoen de lijn doortrekken.

Voorbereiding

Zondag 12 juni vindt de eerste training plaats om 10.30 uur op het Kouterveld. De oefensessie is open en zal plaatsvinden naast het stadion. Er is ook een stage gepland in Nederland.

Oefenmatchen

KVK-KdNS Heule (17/6 om 19 uur op Kouterveld).

Zulte Waregem: Nog nul versterkingen, op trainer Mbaye Leye na

Mbaye Leye is de nieuwe hoofdcoach. © BELGA

Nieuwkomers

De grootste nieuwkomer staat naast het veld. Mbaye Leye (39) is de nieuwe hoofdcoach van Zulte Waregem en vervangt hiermee het duo Simons en De fauw. Voor de rest heeft er zich nog geen enkele nieuwe speler aangemeld op de club. De broodnodige versterkingen laten nog even op zich wachten, maar ceo Eddy Cordier beloofde wel dat die er snel zullen komen.

Vertrekkers

Dion De Neve (KV Kortrijk), Rousseau De Poorter (Deinze), Cameron Humphreys, Omar Govea, Ibrahima Seck (allen einde contract), Franck Boya, Idrissa Doumbia, Dereck Kutesa en Dion Cools (allen einde huur).

Ambitie

Het vorige seizoen zo snel mogelijk vergeten en beter doen, is de hoogste prioriteit aan de Gaverbeek. “Het is de bedoeling dat het scenario van vorig seizoen zich niet herhaalt”, vertelde Leye bij zijn aanstelling. “Samen met de supporters gaan we proberen om er een mooi voetbaljaar van te maken.” Zijn komst zorgt voor enige stabiliteit binnen de club, iets wat vorig seizoen niet het geval was na het vertrek van Dury. Verder is het wachten op inkomende en uitgaande transfers vooraleer we kunnen praten over de ambities.

Voorbereiding

Leye begint met zijn nieuwe kern een week vroeger dan normaal. Op 9 juni trainde Zulte Waregem voor het eerst op het oefencomplex. De week erop trainen ze verder, want de eerste oefenmatch staat een week later al gepland.

Oefenmatchen

Oudenaarde-Zulte Waregem (18/6 om 17 uur), Harelbeke-Zulte Waregem (22/6 om 18 uur), Sparta Petegem-Zulte Waregem (25/6 om 18 uur), Zulte Waregem-Charleroi (29/6 om 18 uur in Ingelmunster), Zulte-Waregem-Deinze (2/7 om 16.30 uur in Ingelmunster), Zulte Waregem-KV Oostende (9/7 om 16 uur in Ingelmunster) en op zaterdag 16 juli speelt Essevee een galamatch tegen een nog onbekende tegenstander. (EC)