Nog steeds niet gered: KV Kortrijk speelt in eigen huis gelijk tegen degradatieconcurrent Eupen (0-0)

KV Kortrijk heeft nagelaten zich te verzekeren van het behoud. In eigen huis geraakte het in de match van de waarheid tegen Eupen niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Enkel als Zulte Waregem en KV Oostende hun match verliezen is KVK zeker van het behoud.

Het was de match van de waarheid in het Guldensporenstadion: als Kortrijk zou winnen tegen Eupen, waren de Kerels zeker van het behoud. In eigen huis een makkelijke missie? Neen. Het waren de bezoekers uit Eupen die de wedstrijd in handen namen. Vooral op de counter waren de Panda’s levensgevaarlijk, onder leiding van dirigent Stef Peeters. Vier grote kansen in de eerste helft voor Eupen: drie keer stond KVK pal, een vierde keer werd een goal van Charles-Cook afgekeurd wegens buitenspel.

Het duurde tot het halfuur dat Kortrijk eens kon reageren, twee uitstekende kopkansen gingen er niet in. Halfweg stond het 0-0, daar mocht vooral Kortrijk heel blij mee zijn. Bernd Storck wist wat hem te doen stond in de kleedkamers: zijn ploeg op scherp zetten.

En dat gebeurde ook: KVK kwam met een fris gelaat uit de catacomben. Het nam het spel in handen en creëerde ook enkele kansen. Maar het was aan de overkant dat het bijna 0-1 werd: Tom Vandenberghe moest uitstekend tussenkomen op een vrijschop van Stef Peeters. Aan de overkant was de beste kans uit de partij voor KV Kortrijk: Messaoudi pegelde een bal op de lat, het mocht niet zijn voor Kortrijk in een goeie tweede helft.

De Panda’s verzopen niet in de slotfase en zo bleef het 0-0. Met dit puntje schieten beide ploegen onderin weinig op, maar zowel KV Oostende en Zulte Waregem zullen allesbehalve tevreden zijn met dit resultaat. Als zij hun partij verliezen, dan is KV Kortrijk gered.

Doelpunten: /

Gele kaarten: 45+2’ Mehssatou, 54’ Watanabe, 71’ Peeters, 81’ D’Haene, 86’ Paeshuyse

Rode kaarten: /

KV Kortrijk: Vandenberghe; Silva, Watanabe, Wasinski; Henen (72’ Bruno), Mehssatou, Selemani, Kadri, D’Haene (90’ De Neve); Messaoudi (72’ Loncar), Avenatti

KAS Eupen: Moser; Paeshuyse, Filin, Davidson; Van Genechten (81’ Diakité), Baiye, Lambert, Peeters; N’Dri (65’ Gassama), Charles-Cook, Prevljak (81’ Alvarez)