Nog altijd (een héél klein beetje) hoop op het behoud bij fans KV Oostende: “Zulte Waregem wordt sleutelmatch”

“Wintertransfers kwamen veel te laat op gang”

“De match tegen Anderlecht had de ommekeer kunnen inluiden, maar nog altijd blijft het behoud mogelijk”, horen we bij Erik Vandebroucke (68), Stijn Van der Spiegel (38), Marc Van der Spiegel (70) en Martine Delestrée (66). “We moeten realistisch zijn”, pikt Erik, al 35 jaar trouwe KVO-klant, in.

“Er zijn drie zakkers en dat zorgt voor een hele uitdaging. Capon, Sakamoto en Bätzner behoren tot de betere spelers. Maar waar ik helemaal malcontent over ben, is de trainerswissel. Yves Vanderhaeghe moest altijd op post blijven. Ook de wintertransfers komen veel te laat. Mateo Barac zat tegen Anderlecht niet eens in de kern, wat kan hij nu nog forceren in amper tien matchen? Wat er ook gebeurt: we blijven KVO aanmoedigen.”