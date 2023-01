No sweat, no glory voor nieuwe Clubcoach Parker: “Passie, overgave en inzet”

Het was kort dag voor nieuwbakken coach Scott Parker. Maandag nog maar pas officieel voorgesteld als opvolger van Carl Hoefkens en zondag al meteen aan de slag voor de topper van de speeldag: uit bij competitieleider Racing Genk. “Ik wil 100% inzet en overgave zien van mijn spelers.”

Het gaat snel in de voetbalwereld, een goeie week na het ontslag van Hoefkens sprak Parker de pers toe naar aanleiding van de topper tegen Racing Genk. Een week waarin hij vooral de club en zijn spelers moest leren kennen.

Onder de indruk

“Ik ben erg onder de indruk van de club in het algemeen. Zowel de staf, de faciliteiten als de spelerskern. Ik sprak deze week tegen mijn team. Ik gaf ze wat achtergrond over mezelf en mijn carrière. Verder maakte in hen duidelijk waar ik voor sta en wat ik van hen als groep verwacht. De laatste paar dagen heb ik ook met een aantal van hen individueel gesproken.”

De wittebroodsweken van de coach zullen snel over zijn. Zondag wacht Genk, volgende week de klassieker tegen Anderlecht. Twee wedstrijden die bepalend kunnen zijn voor het verdere verloop van de competitie.

Progressie maken

“We moeten realistisch zijn, ik ben hier nog maar drie à vier dagen. Er is tijd nodig om mijn vista erin te krijgen, mijn job is om dat zo snel mogelijk te doen. De volgende weken zul je het team progressie zien maken naar het team dat ik wil zien.”

“Maar we gaan naar Genk met één ambitie: een resultaat halen. Het wordt onmiddellijk een serieuze challenge. Zij hebben goede spelers, maar ook hier loopt er heel wat kwaliteit rond.”

Connectie met supporters

Dan kwamen we aan bij het codewoord van de nieuwe coach: inzet. No sweat, no glory lijkt hem op het lijf geschreven. “Ik verwacht 100% passie, overgave en inzet van mijn spelers. Hun ingesteldheid moet top zijn. Een slechte wedstrijd spelen kan, maar onvoldoende inzet is onverdedigbaar.”

Ondertussen gooide hij ook een bloemetje naar de supporters. “Ik heb de atmosfeer gezien die onze supporters in een stadion kunnen brengen. De volgende maanden zullen we hen allemaal nodig hebben om ons aan te moedigen. We moeten voor een connectie met de fans zorgen en hen trots maken op ons. Ze zullen een belangrijk onderdeel uitmaken van het resterende seizoen.”

Te beginnen dus op Genk, waar Parker over een volledig fitte kern beschikt.