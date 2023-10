No sweat, no glory: Club Brugge-supporter Sander fietst naar Zurich

Op donderdag 26 oktober neemt Blauw-Zwart het tegen het Zwitserse Lugano op in de derde groepswedstrijd van de Conference League. Fan Sander Bastien gaat niet mee met de bus, maar met de… fiets.

Vandaag moet Club Brugge naar KV Kortrijk, maar daar moeten ze het supportersgewijs straks zonder Sander Bastien doen. Die zit immers al met zijn hoofd bij de volgende wedstrijd, namelijk die tegen Lugano in de Conference League, volgende donderdag. Onder het motto ‘Bluven goan’ is hij vanmorgen van aan het stadion van Club Brugge vertrokken met de fiets. Hij werd er aangemoedigd door een groep vrienden, en dat zal nodig zijn. Want er wacht hem een pittige rit van 750 kilometer. Ook de voetbalclub wenste hem een veilige rit toe en deelde enkele foto’s op hun sociale media.