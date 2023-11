Nils De Wilde (Cercle) ontmoet ex-ploeg: “Voor drie punten gaan tegen paars-wit”

Anderlecht als tegenstander vormt altijd iets bijzonders. Voor Nils De Wilde zelfs iets meer. Hij voetbalde er vanaf zijn twaalf jaar tot hij voorbije zomer naar Cercle kwam. “Ook voor De Vereniging is het zondag een belangrijke match. We mogen geen schrik hebben.”

Nils De Wilde genoot zijn jeugdopleiding bij paars-wit. Hij vindt het leuk om tegen gewezen ploegmaats te kunnen spelen. “Ook om mij tegenover hen te bewijzen. Om mijn kwaliteiten nu ook te kunnen tonen op het hoogste niveau. Al heb ik er mooie herinneringen: de ondertekening van mijn eerste profcontract, voor het eerst in de geschiedenis van Anderlecht de winst in de bekerfinale van België voor U21, alsook mijn debuut met de eerste ploeg onder Vincent Kompany in een bekerwedstrijd tegen RFC Liège.”

Kazeem Olaigbe

De polyvalente middenvelder van Cercle komt uit een generatie Anderlechtspelers met onder andere Zeno Debast (2003), Mario Stroeykens (2004) en enkele die nu deel uitmaken van de RSCA Futures. De opvallendste is zijn huidige ploegmakker Kazeem Olaigbe met wie hij de meeste jeugdreeksen van Anderlecht doorliep. “Toen ik bij Cercle tekende, werd zijn naam nog niet genoemd. Tot ik vernam dat iemand van Southampton bij ons fysieke testen kwam doen. Kazeem is ondertussen sneller, krachtiger en zoals iedereen beter geworden.”

De Wilde heeft af en toe nog contact met mensen bij Anderlecht, vooral via de sociale media. “Ik heb nog een goede band met sommige kinesisten. Een van hen kwam zelfs kijken naar onze eerste wedstrijd op Antwerp. Ook met de buschauffeur van Anderlecht is er nog contact. Hij komt uit mijn regio, Dendermonde. Een vriendelijke man. Het wordt speciaal om ook hem zondag nog eens terug te zien.”

Technisch sterk

De kwaliteiten van Nils werden bij Anderlecht omschreven als “een allround voetballer”, “een groot loopvermogen”, “technisch sterk”, “vista” en “een uitstekende werkattitude”. Bij zijn komst naar Cercle werden enkele doelstellingen uitgesproken en ook zaken waar hij zelf moet voor zorgen. “Ik denk dat ik beide tot nu toe al goed heb behaald. Ik blijf een voetballer die liefst zoveel mogelijk wil spelen. Sommige medespelers hebben meer ervaring en doen het soms beter. Ik ben nog jong en moet nog veel leren”, beseft De Wilde.

“Dinsdag mocht ik starten, net als in de match in Kortrijk. Ik moet nu vooral de huidige lijn doortrekken, proberen beter te doen en blijven leren. Dinsdag maakte ik enkele kleine foutjes. Die moeten eruit zodat ik echt in de basis kan komen en op termijn alles kan spelen.”

Offensiever spelen

“Welke positie me het meest ligt? Met twee zessen is er altijd iemand controlerend en iemand meer aanvallend. Als je met die persoon naast je een goed evenwicht kan vinden, om beurten eens kan gaan en het spel kan verdelen, is het wel leuk. Al was het in begin wat aanpassen aan de speelstijl. Ik was gewend altijd achteruit te voetballen. Nu gaat het veel directer, in offensieve zin. Ik word gelukkig goed begeleid om mij te helpen die tactiek zo snel mogelijk bij te sturen.”

“Daarnaast moet ik spelsituaties nog altijd beter zien, maar ook dit gaat de goede richting uit”, vindt De Wilde die ondertussen in Varsenare woont en zondag dus Anderlecht in de ogen kijkt. “We moeten die wedstrijd aanpakken als een andere. Voor de drie punten gaan. Met onze hoge pressing kan het een leuke wedstrijd worden. Zij gaan proberen uit te voetballen. Wij willen druk zetten. Er gaan zich situaties voordoen die leuk zijn voor het publiek. Ik verwacht een interessante en boeiende wedstrijd die alle kanten kan opgaan. We mogen geen schrik hebben. We weten waartoe we in staat zijn. Na die jammerlijke bekeruitschakeling is de competitie onze eerste prioriteit.” (ACR)