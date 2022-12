Nill De Pauw op proef bij Essevee

Zulte Waregem speelde maandag een oefenwedstrijd tegen Union. Opvallend was dat oude bekende Nill De Pauw een half uurtje volmaakte. De 32-jarige ex-speler van Essevee is er op proef.

Nill De Pauw speelde tussen 2017 en 2019 aan de Gaverbeek. Daarna maakte hij een transfer naar Turkije, naar Rizespor. In januari 2020 vertrok hij naar Griekenland, waar hij aan de slag was bij Atromitos Athen. Een half jaartje later streek hij alweer neer in België, meer bepaald bij Antwerp.

De Pauw zit sinds 1 juli van dit jaar zonder club. Coach Mbaye Leye en de flankspeler zijn oude bekenden van elkaar. Ze deelden nog één seizoen de kleedkamer bij Lokeren. Versterking op de vleugels is best wel welgekomen bij Essevee. (JC)