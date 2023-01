Nikolas Dyhr (21) is de nieuwe linksachter van KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft een nieuwe linksachter beet. Maandagnamiddag kondigde het de komst van Nikolas Dyhr aan. De 21-jarige linksachter wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Deense FC Midtjylland.

Nikolas Dyhr komt over van de Deense topclub FC Midtjylland. Hij doorliep er de jeugdreeksen en debuteerde in 2019, op 18-jarige leeftijd, in het eerste elftal. Met de club won hij de titel en de Deense beker, de linksachter heeft reeds 82 matchen, drie goals en zeven assists op zijn teller bij de Deense grootmacht.

Nu moet Dyhr op huurbasis KVK helpen in de strijd om het behoud. De linksachter, die ook op linksmidden of linksbuiten kan spelen, past met zijn profiel perfect in het systeem van Bernd Storck. KVK trok ook serieus aan de mauwen van Daam Foulon en Raul Oprut, maar het werd dus de Deense jeugdinternational.

Dyhr is de vierde winteraanwinst voor de Kerels, maar Storck hoopt vooral nog op versterking op het middenveld. De Duitser is op zoek naar een echte nummer zes, “een moeilijk te vinden profiel”, aldus de KVK-coach.