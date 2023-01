Nieuwkomers Vormer en Brüls geven Essevee ander gelaat: Meer grinta, vista en loopvermogen

Ruud Vormer en Christian Brüls zijn de exponenten van de revival die Essevee dezer weken doormaakt. Op bezoek bij leider Racing Genk werd wel verloren met het kleinste verschil, de troepen van Mbaye Leye hielden stand. Op Anderlecht werd zowaar met 2-3 gewonnen. Operatie Redding krijgt vorm, wie had dat begin januari nog gedacht?

Zulte Waregem kreeg een kwaliteitsinjectie. Dat is in alle opzichten van het spel duidelijk. Zoals Nicolas Rommens het al verwoordde in deze krant: “In elke linie is er nu een leider aanwezig.” Dat kunnen we beamen. Sammy Bossut is bezig aan zijn zeventiende (!) seizoen bij De Boeren. Een portie ervaring te over. Dat hij op zijn 37ste nog altijd kwaliteit heeft, illustreerde de doelman in de wedstrijd tegen KV Mechelen, waar hij voor het eerst sinds de openingsspeeldag een clean sheet liet optekenen.

Dat kunstje deed Bossut nog eens over in de bekerwedstrijd tegen STVV. En tegen Anderlecht pakte hij écht wel punten. We zien de ancien trouwens niet snel meer uit het elftal verdwijnen. Zeker na de transfersaga van concurrent Louis Bostyn, die een overgang naar Antwerp door de neus geboord zag. De 29-jarige keeper is overigens zijn rugnummer – 25 – kwijt aan Ruud Vormer.

In de defensie staat oude krijger – dat mogen we wel zeggen op zijn 35ste – Timothy Derijck nog altijd meer dan zijn mannetje. Zie daar de leider van de verdediging dus. Hij moet jongens als Novatus Miroshi (soms te onstuimig, maar wel vol goeie wil) en Brent Sørmo (heel lang geblesseerd geweest) aansturen. Diezelfde Derijck haalde op bezoek bij Anderlecht nog een bal van de lijn en Sørmo had het daar wat lastiger.

Anderen aanvuren

En dan komen we bij het compartiment waar het schoentje meer dan eens knelde: het middenveld. Balvastheid ontbrak. Aanvankelijk stond coach Mbaye Leye niet te springen voor de komst van Ruud Vormer. Maar de Senegalees is maar wat blij met de Nederlander. Vormer bruist van de goesting om er nog wat van te maken op zijn – vergeef ons de uitdrukking – oude dag. Met zijn 34 lentes is hij niet meer van de jongsten. Anderzijds speelt hij zelf voor een verlengd verblijf in 1A. Als de redding wordt afgedwongen, krijgt hij een contract voor twee extra seizoenen. Vormer laat zich gelden.

Met zijn voetballende kwaliteiten – zouden ze bij Club toch niet een klein beetje spijt hebben? – maar meer dan ook als leider. Op training vuurt hij anderen aan om toch wat dieper te gaan. Sommigen gaan zelfs feller tackelen, en dat ziet trainer Leye graag. “Elke kok heeft ingrediënten nodig. Vormer is de chilipeper die we nodig hadden. Anders was het maar een flauwe maaltijd”, zei de coach in een interview met Het Laatste Nieuws. Een metafoor die voor zich spreekt of je kan gewoon zeggen dat hij extra grinta in het team brengt.

“Wie het de toekomstige kampioen zo moeilijk kan maken, krijgt een goed gevoel”

Als we dan toch één minpuntje moeten noemen, dan is het wel het gebrek aan aanvallende efficiëntie. Op bezoek bij leider Racing Genk was de laatste pass vaak te onzuiver. Dat gaf die andere nieuwkomer en sterkhouder Christian Brüls openlijk toe in de media. De Oostkantonner telt ook 34 levensjaren, maar legt vaak de meeste kilometers af. Door de onbeschikbaarheid van Jelle Vossen wordt hij uitgespeeld als hangende spits rond Zinho Gano. Maar eigenlijk loopt Brüls gewoon waar hij zin heeft – lees: waar de ruimte ligt. Ja, hij durft al eens een sigaretje opsteken, maar wie maalt daarom? Brüls zorgt voor meer vista én loopvermogen.

Áls Zulte Waregem nu ook nog eens gemakkelijker goals begint te maken, dan gaan de fans nog mooie wedstrijden tegemoet. “Want wie het de toekomstige kampioen zo moeilijk kan maken, krijgt een goed gevoel”, zei Brüls bij het verlaten van de Cegeka Arena. Tijd om al dat opgebouwde zelfvertrouwen – zonder te gaan zweven – om te zetten in puntengewin. En dat gebeurde ook op Anderlecht. Als Essevee veel mogelijkheden creëert, dan beginnen zelfs Fadera en Ndour kansen af te werken.

Met het zelfvertrouwen zit het snor, tijd om die lijn door te trekken, zaterdag thuis tegen Westerlo. De week daarop wordt het een heel lastige opdracht, want dan volgt het bezoek van Club Brugge. En dan moet Essevee het zonder patron Ruud Vormer doen.