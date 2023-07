Nieuwkomer Nils De Wilde over zijn overstap naar groen-zwart: “Cercle gelooft in mij, dus de keuze was snel gemaakt”

Cercle Brugge verblijft momenteel tot en met zaterdag 8 juli op oefenstage nabij de Frans-Zwitserse grens in Evian-les-Bains. Met doelman Maxime Delanghe, Jordan Semedo Varela en Nils De Wilde zijn er voorlopig drie nieuwkomers. Die laatste komt als middenvelder over van de Futures van Anderlecht. Zijn kwaliteiten daar waren zowat allround: heel groot loopvermogen, technisch sterk, vista en een uitstekende werkattitude.

Nils De Wilde (20) begon bij Hamme te voetballen. Na een passage bij Lokeren arriveerde hij als een 12-jarige bij Anderlecht, waar hij in 2019 zijn eerste profcontract tekende. “De eerste twee jaar verbleef ik bij een gastgezin, nadien ging ik op internaat. Frans en Engels leerde ik spelenderwijs met de maats. Ik was er tot en met de U23 actief. Vorig seizoen was dit met de Futures in de Challenger Pro League. Ik combineerde dit tot en met vorige maand met school, waardoor we ‘s middags en ‘s avonds trainden. Nu ik afgestudeerd ben, heb ik mijn diploma business support behaald, in het Sint-Guido-Instituut, een school die met Anderlecht samenwerkt.”

Traject

De polyvalente middenvelder werd door Vincent Kompany een paar keer in de wedstrijdkern opgenomen, maar daarna keerde hij terug naar de RSCA Futures. Vorig jaar in 1B mocht hij dus al wat van het profvoetbal proeven. “Als speler wil je meer. Mijn contract was ten einde. Er waren gesprekken met Anderlecht. Cercle kwam er op een bepaald moment tussen. Het werd meteen iets anders. Voetballen in de Jupiler Pro League tegenover misschien nog een jaar in 1B is toch een groot verschil. Cercle gelooft in mij. Ze hebben voor mij ook een traject uitgestippeld. De keuze was snel gemaakt.” Voor de Oost-Vlaming is de stap naar Cercle niet zo vreemd. “Men beschikt over een mooi project. Alles werd mij tot in de puntjes uitgelegd. Hoe er gewerkt wordt. Het was allemaal heel duidelijk. Daarom heb ik voor deze ploeg gekozen. Ik ben ondertussen meer dan een week met Cercle bezig en het bevalt mij bijzonder goed. Deze ploeg was voor mij in het verleden met Anderlecht alsook met Lokeren bij de jeugd een altijd moeilijk te bekampen tegenstander, met veel lopen en vooral veel werkkracht. Het waren geen gemakkelijke verplaatsingen. Het laatste jaar heeft de eerste ploeg getoond waar het voor staat. Dat ze ook goede prestaties kunnen neerzetten. Ik heb enkele matchen van hen bekeken. De laatste tegen Westerlo zat ik zelfs in het stadion. Je ziet dat het een team is dat in alles samengaat.”

Middenvelder

Op zijn 18de fungeerde De Wilde bij de jeugd van Anderlecht als een polyvalente middenvelder die zelfs op de rechtsachter al iemand gedepanneerd had. “In het systeem dat Cercle voetbalt, is dat nu het liefst op het middenveld”, verduidelijkt hij. “Een zes, een acht of op de tien. Het maakt voor mij niet veel uit. In de opstelling hier is het net voor de verdediging. Dat bevalt mij wel.” Anthony Vanden Borre, bijvoorbeeld, was bij Anderlecht een van de spelers die ooit vertelde dat men Nils De Wilde in het oog moest houden. “Hij zei mij altijd dat ik een soort van Müller was. Niet bepaald in alles top, maar wel goed. Anthony heeft mij dat meerdere keren gezegd. Hij noemde mij ook Müller op training. Dat was toch wel mooi dat ik toen met zo’n voetballer werd vergeleken. Ik denk dat ik eerder een persoon ben die hard werkt voor de ploeg. Ik probeer mij altijd honderd procent te geven. Uiteindelijk hoop ik dat ik belangrijk kan worden voor Cercle, met goals en assists. Daar moet ik wel nog stappen in maken, maar ik ga er zeker aan werken.”

Romelu Lukaku

De nieuwe middenvelder van Cercle stond bij Anderlecht tevens bekend om zijn dieptepass. Hij kon een bal perfect tussen de verdediging en de grote rechthoek leggen. Op zijn Facebookpagina prijkt hij op een foto samen met Romelu Lukaku. “Op mijn zestiende heb ik nog samen met hem getraind. Dat was in de zomer van 2019, mijn eerste jaar bij Anderlecht met een contract. In de voorbereiding zat hij juist binnen een transferperiode. Ik was dan net bij de U18 en de coach kende Romelu. Hij heeft dan enkele dagen met ons meegetraind en gaf mij wat tips en tricks. Dat was wel mooi”, vindt De Wilde.

Ervaren voetballers

Tijdens zijn eerste trainingsweek op Olympia viel hem meteen iets op. “Veel lopen en bijzonder hard trainen”, glimlacht hij. “Ik had dit al in mijn hoofd, van hoe er gewerkt moest worden. Ik moet mij nu vooral tonen. Mijn mindere punten in de eerste plaats versterken. Dat zijn bijvoorbeeld de duels. Het is blijven leren, veel luisteren en oppikken.” Het is voor De Wilde niet langer met leeftijdsgenoten voetballen. Nu zijn er oudere, rijpere en ervaren voetballers. Zoals bijvoorbeeld Hannes Van der Bruggen. “Van hem steek ik veel op. Ook van Leonardo Da Silva en Boris Popovic. Zij praten veel op mij in. En als er iets is, staan zij daar ook voor open. Op oefenkamp is het de bedoeling om ook de andere spelers beter te leren kennen”, aldus de middenvelder die zelf vooral veel oog en lof heeft voor iemand als Kevin De Bruyne. “Wat hij tijdens een match doet, is fenomenaal. Ik hou van zijn manier van voetballen. Hij blijft een voorbeeld voor velen.” De Wilde heeft tevens een verleden bij de nationale jeugd, van bij de U15 tot en met de U19. In november 2021 speelde hij met de U19 tegen Luxemburg en Spanje voor een kwalificatie voor het EK dat uiteindelijk niet werd behaald. “Mijn focus ligt nu volledig bij Cercle. Ik wil in de ploeg komen en tonen wat ik kan.”