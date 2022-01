Nieuwe trainer Schreuder: “Verrast toen Club Brugge belde”

Alfred Schreuders eerste dagen als Club Brugge-coach zitten erop. Onder een stralende Spaanse zon leerde hij zijn spelers beter kennen. “Die eerste dagen zijn prima verlopen. We hebben goed kunnen praten en trainen.” Zijn eerste wedstrijd, een oefenpartij tegen het Duitse Karlsruher eindigde op 0-0.

Na het vertrek van Philippe Clement naar AS Monaco, koos Club Brugge voor Alfred Schreuder. De Nederlander maakte vooral furore als assistent-trainer. “Ik begrijp dat de mensen me als een assistent zien”, verklaarde Schreuder. “Maar ik ben ook drie jaar hoofdtrainer geweest. Ik wil het team beter laten functioneren. Dat kun je niet alleen als hoofdtrainer maar dat doe je met een heel team.”

“Verrast door telefoontje”

Club Brugge bleef niet lang bij de pakken zitten toen bleek dat Clement wel oren had naar een overstap naar Monaco. “In eerste instantie was ik wel verrast door het telefoontje. We moesten elkaar nog leren kennen en wisselden wat ideeën uit.

Het klikte heel goed en na één gesprek was de club ervan overtuigd dat ze mij als trainer wilden. Ik ken Club Brugge al jaren. Ik heb veel wedstrijden gekeken toen Preud’homme hier nog trainer was en ik zag ze ook vaak aan het werk in de Champions League.”

“Minder tegengoals”

Schreuder wil graag volgend jaar graag zelf met Club Brugge in de Champions League aantreden. Daarvoor zal het echter nog voorbij Union moeten in het klassement.

“Als je de statistieken bekijkt dan zie je dat we zeven punten achter staan, we slikken ook te veel tegengoals. Daar gaan we ons toch op focussen. Ik wil dominant voetbal, zowel in balbezit als in balverlies. We willen ook uitstralen dat we de beste club zijn en het beste voetbal spelen. Club Brugge is een hele grote club die altijd om het kampioenschap speelt.”

Inkomende transfers?

Club Brugge investeerde in het zomermercato een pak centen om nieuwe spelers te halen. Op verdediger Hendry na, vielen die vooralsnog erg tegen. Wil Schreuder zelf nieuwe jongens aanbrengen?

“We zullen daar rustig over praten, er is nog de hele maand tijd. De eerste dagen en weken observeer ik veel. Het is belangrijk om goed te kijken en iedereen goed te leren kennen. De werkethiek is alvast heel goed, de spelers zuigen alles op wat we willen veranderen. Dat is in eerste instantie al heel positief.”

(JT)