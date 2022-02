Nieuwe titel verder weg dan ooit voor Club Brugge na thuisnederlaag tegen AA Gent

De titelkansen van Club Brugge hebben een stevige knauw gekregen nadat het thuis onderuit ging tegen AA Gent. Goals van Hjulsager en Tissoudali bezorgden blauw-zwart een stevige kater. De aansluitingstreffer van De Ketelaere kwam te laat. De kloof met Union is inmiddels opgelopen tot twaalf punten.

De Slag om Vlaanderen, part two met drie wijzigingen in het verdedigend compartiment. Hendry, Mitrovic en Sobol moesten alle drie plaats ruimen. Mechele, Odoi (voor het eerst aan de aftrap) en Buchanan (pas terug van interlandverplichtingen) kwamen in het elftal. Vreemde wissel bij Gent: Roef stond onder de lat terwijl Bolat in de competitie nog geen seconde miste. Zou het te maken hebben met de aanslepende contractbesprekingen of vertrekt hij toch nog last minute naar Turkije?

Makke eerste helft

De eerste helft had weinig weg van een echte topwedstrijd. Het tempo lag niet al te hoog en de kansen waren schaars. Club Brugge gedroeg zich eerder als een handbalploeg. Veel balcirculatie maar zodra de rechthoek bereikt werd, stokte de machine.

Op een vroeg schotje van Rits na was het wachten tot in blessuretijd voor de eerste echte mogelijkheid. Gelegenheidsdoelman Roef ranselde een kopbal van De Ketelaere uit de hoek. Brugge stond toen al op achterstand. Mechele bleef maar wijken toen Tissoudali kwam opzetten. Die bood Hjulsager een schietkans aan en de Deen knalde van dichtbij Gent op voorsprong. Zwakke eerste helft van de landskampioen met Buchanan als een zeldzaam lichtpuntje.

Geen remonte

Net zoals woensdag voerde Schreuder een dubbele wissel door bij de rust en net zoals woensdag waren het dezelfde namen die vroegtijdig mochten douchen. Vormer en Dost bleven binnen, het toont aan dat ook de Nederlandse coach niet helemaal overtuigd is van zijn eigen spelsysteem. Skov Olsen en de debuterende Adamyan mochten zich bewijzen.

De tweede helft bracht meer animo. Brugge voerde de druk op en Gent probeerde te profiteren van de ruimtes. Ook vanuit de tribunes groeide het geloof en de aanmoedigingen maar verder dan een paar halve kansen kwam het niet.

Met de inbreng van Lang gooide Schreuder zijn laatste offensieve troefkaart op tafel. Het mocht niet baten want het werd 0-2. Mechele werd eraf gelopen op snelheid en Tissoudali aarzelde niet toen hij helemaal alleen voor Mignolet verscheen. Ei zo na werd de afstraffing compleet maar de ingevallen Odjidja toonde clementie en trapte van dichtbij op de hielen van Mignolet.

Ook Brugge kreeg nog een mogelijkheid maar Adamyan was niet koelbloedig genoeg. De Ketelaere bracht het vuur even terug met een kopbalgoal op hoekschop van Lang. Een remonte kwam er echter niet, mede door het vele Gentse tijdgewin en een zwakke wedstrijdleiding van Laforge. Zo werden Lang en Balanta in het absolute slot nog uitgesloten. Union zag het allemaal graag gebeuren, zij hebben inmiddels een kloof van twaalf punten op Brugge.

(JT)