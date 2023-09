Nieuwe T1 Glen De Boeck moet KV Kortrijk in 1A houden

Zijn ontslag in het Guldensporenstadion noemde Glen De Boeck destijds ‘Operatie Respectloze Zielen’, maar zie: deze week riep de clubleiding de Antwerpenaar terug om de Kerels uit de miserie te helpen. Een terugblik op de eerste passage van ‘Boeckie’ in Kortrijk.

Het is 8 november 2017 wanneer Glen De Boeck (52) aan zijn eerste opdracht bij KV Kortrijk begint. De club heeft na 11 op 42 Yannis Anastasiou ontslagen en de nieuwe coach drukt meteen zijn stempel. In zijn eerste vijf competitiewedstrijden pakken de Kerels 9 op 15 én schakelen ze in de beker Antwerp en Gent uit. In die zeven duels maken ze 18 goals, terwijl ze daarvoor in 14 wedstrijden maar 13 keer scoorden. Zo klimmen ze meteen van de voorlaatste naar de elfde plaats op én vergroten ze de kloof met de laatste van één tot zeven punten.

Gedaanteverwisseling

Aan de basis van die gedaanteverwisseling liggen enkele opmerkelijke ingrepen. De Boeck kiest voor een ander spelsysteem – 4-2-3-1 en vult acht van de elf posities anders in. Hij maakt van D’haene zijn vaste linksachter, gebruikt linksachter Makarenko als controlerende middenvelder, schenkt Perbet het vertrouwen in de spits, haalt Ouali uit de B-kern, verplaatst Chevalier van het centrum naar de rechterflank en zet Kumordzi rechts in plaats van links centraal in de verdediging.

De Boeck was in 2017-2018 even coach bij KVK, maar werd toen aan de deur gezet

Wie erbij was, zal het zich lang herinneren: KVK legt geweldige patronen op de mat, staat op een bepaald moment zelfs vijfde en eindigt uiteindelijk als zevende met 42 punten. Dat is twee puntjes te weinig om ten koste van Standard play-off 1 te spelen. Sindsdien eindigde het nooit meer zo hoog.

Wrijvingen met Leterme

Mààr: in maart waren er wrijvingen ontstaan tussen De Boeck en toenmalig algemeen manager Matthias Leterme naar aanleiding van de vernieuwing van het aflopend contract van de gevierde coach. KVK bood hem een driejarig contract aan, maar zijn financiële eisen bleken veel hoger te liggen dan wat de club zijn hoofdcoaches pleegde te betalen. Het meningsverschil loopt bijna uit op een breuk. Leterme contacteert zelfs Gert Verheyen, maar die is al onderweg naar KV Oostende. Uiteindelijk doen beide partijen toch met elkaar voort: De Boeck tekent een contract van onbepaalde duur. Maar wanneer Leterme vervolgens ook niet tot een financieel akkoord komt met zijn assistent Lorenzo Staelens en zijn rechterhand de deur wijst, laaien de frustraties bij De Boeck weer op. Bij het begin van de voorbereiding flirt hij met zijn ontslag wanneer hij in de media een karikaturaal beeld ophangt van zijn werkgever: hij klaagt dat het oefenveld niet in orde is, dat zijn kern 1A-onwaardig is en gelast zelfs eigenhandig een oefenwedstrijd af omdat hij volgens hem niet over voldoende valabele spelers zou beschikken. Het conflict escaleert net niet: hijzelf past zijn discours aan en de club bezorgt hem tegen eind augustus toch nog een sterke selectie.

Ontslag

Wanneer De Boeck in november alsnog ontslagen wordt, staat KVK elfde. Het is niet in degradatiegevaar en speelt zeker niet als een zieke ploeg, maar presteert te wisselvallig én hij krijgt het verwijt dat hij met zijn harde openlijke kritiek het zelfvertrouwen van sommige spelers aantast. Eén van hen is Avenatti, de gevoelige Uruguyaanse targetman die na zijn invalbeurt tegen Standard voor een volle kleedkamer verbaal wordt aangepakt. Het blijkt de laatste officiële wedstrijd van De Boeck te zijn. De manier waarop hij ontslagen wordt, zit hem hoog: hij verneemt het van een journalist tijdens een oefenwedstrijd tegen Antwerp; en hij komt daarna ook te weten dat Yves Vanderhaeghe al vijf dagen eerder, van voor de wedstrijd tegen Standard al, wist dat hij hem zou opvolgen. Op zijn Facebookpagina noemt hij zijn ontslag ‘Operatie Respectloze Zielen’.

Vier jaar inactief

In januari gaat De Boeck aan de slag bij het zieltogende Lokeren, maar een mirakel zit er niet meer in. Na een mislukte start in 1B wordt hij in november ook daar ontslagen.

Na bijna vier jaar inactiviteit krijgt ‘Boeckie’ nu zowaar een nieuwe kans in het Guldensporenstation. Zijn opdracht is zo klaar als pompwater: de club in 1A houden. Matthias Leterme zal hij er alvast niet meer tegenkomen.