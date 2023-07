Nieuwe KVK-coach Edward Still is jongste T1 van de Jupiler Pro League: “Hij is een moderne coach voor de linkerkolom”

Twee en een halve maand nadat er afscheid werd genomen van de ervaren Bernd Storck (63) heeft KV Kortrijk eindelijk een nieuwe hoofdcoach. Het is de meer dan dertig jaar jongere Edward Still, die met zijn 32 lentes de benjamin onder de eersteklassetrainers is. Rudi Cossey en Stef Peeters analyseren de Belg met Britse roots. “Je ziet niet dat hij zo jong is.”

Edward Still is een buitenbeentje. Als zoon van Britse ouders werd hij in het Engels opgevoed, ging hij in Brussel naar een Franse school en leerde hij Nederlands. Als voetballer schopte hij het maar tot bij de U17 van RJ Waver, maar werd daar op zijn vijftiende al jeugdcoach. Tien jaar later werd hij videoanalist bij STVV, waarna hij Ivan Leko volgde naar Club Brugge, Antwerp en Shanghai. In mei 2021, op zijn dertigste, kreeg hij bij Charleroi een kans als hoofdcoach. Na een uitstekend eerste seizoen, waarin de Zebra’s als zesde eindigden, werd hij in het tweede al in oktober ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Een maand later volgde hij bij Eupen Bernd Storck op. Daar slaagde hij in zijn opdracht, het behoud verzekeren, zij het zonder glans.

Accepteren

“Ik ken hem heel goed”, zegt Rudi Cossey (62), die net als Still bij Club en Antwerp deel uitmaakte van de staf van Leko en bij Charleroi zijn assistent was. “Edward stak veel op van Ivan. Hij is heel gedreven, op alle vlakken enorm veeleisend voor de mensen met wie hij samenwerkt én spreekt met kennis van zaken. Als analist is hij de beste die ik ooit meemaakte. Maar als hoofdtrainer komt er veel meer bij kijken; en een groep aanvoelen, is nog iets anders dan training geven. Hij heeft niet de rijke spelerservaring van Ivan.

“Het siert hem dat hij die uitdaging bij Kortrijk aangaat, want hij komt er niet in een makkelijke situatie terecht. Dat vergt toch een bepaalde ervaring en ik ben wel benieuwd hoe hij daarmee zal omgaan. Edward is heel ambitieus en heeft heel scherpe ideeën waarvan hij heel overtuigd is, maar je moet ook rekening houden me de mensen met wie je werkt hé. Soms moet je dingen kunnen accepteren die niet in je filosofie passen, maar wel in het voetbal passen; en je moet ook inzien dat andere mensen ideeën hebben die je kunnen helpen.

“Edward is heel open, heel analytisch én een vlotte prater. Hij wil zijn manier van denken en doen in de groep krijgen en legt heel goed uit waarom hij dingen doet. Spelers zullen enorm veel feedback krijgen, videoanalyses van hen en van de tegenstrever, en elke wedstrijd een heel duidelijk plan. Niemand zal kunnen zeggen dat hij niet weet wat hij moet doen. Alles is heel duidelijk.

“Ook op het veld is hij heel aanwezig. Hij zit er kort op en is heel direct in de coaching. Net als Ivan eist hij heel veel intensiteit en loopwerk. Slechts één training per dag, maar altijd aan honderd procent. Alles geven.”

Oppikken

Zowel bij Charleroi als bij Eupen speelde Still doorgaans in 3-5-2 of 3-4-3, een speelwijze die ook de voorkeur van Leko wegdraagt. “Ik verwacht dat hij ook in Kortrijk iets in die richting zal proberen te brengen”, zegt Cossey. “Hij weet hoe je vanuit dat systeem het best rendeert en hoe hij daarmee tegen alle andere systemen kunt spelen.

“Still is een voetbalfreak. Hij bekijkt heel veel beelden en bereidt alles tot in de details voor” – Stef Peeters

“Ik geloof wel dat hij er een goed geheel van zal kunnen maken. De jongens zullen heel veel op de club aanwezig zijn en samen veel dingen doen. Edward is een nog jonge coach met kwaliteiten, met een interessante en leerrijke visie en de capaciteit om die over te brengen. Maar je blijft natuurlijk altijd afhankelijk van de kwaliteit van je spelers en de bereidwilligheid om dingen te aanvaarden en op te pikken.”

Inleven

Stef Peeters (31) leerde Still destijds kennen bij STVV, waar hij videoanalist was onder Leko, en werkte vorig seizoen onder zijn leiding bij Eupen. “Hij is een moderne trainer,” zegt hij. “Dus niet iemand die alles dichtgooit of maar één systeem kent. Bij Eupen deed hij het goed, slaagde hij erin om ons erin te houden, maar door die slechte laatste twee wedstrijden is de perceptie iets anders. Still is een echte voetbalfreak, bekijkt heel veel beelden, bereidt alles tot in de details voor, maar is niet iemand die keuzes maakt op basis van fysieke data. Hij beslist op basis van wat hij op het veld ziet én hij kan zich heel goed inleven in het gevoel van een speler. Hij staat dicht bij de groep en staat altijd open voor een gesprek. In Eupen kon hij mee aan tafel gaan zitten en met hele jonge gasten meepraten alsof hij zelf een jongen van de straat was.” (lacht)

Still is dan ook amper 32, jonger dan sommige spelers. “Ja, maar aan zijn uitstraling en zijn aanpak zie je niet dat hij zo jong is”, aldus Peeters. “Voor zijn leeftijd bezit hij ook al heel veel wijsheid op zowel tactisch als fysiek en psychologisch vlak. Hij is intelligent en komt heel overtuigend over, maar heeft tegelijk dat wat ruwe, misschien Britse kantje in zich – hij is ook een fanatieke West Ham-fan. Hij kan spelers op hun plaats zetten, aanpakken, maar altijd zit daar ook het idee achter om hen te motiveren en de focus en de kwaliteit te verbeteren. Ik vond het aangenaam werken onder hem.”

Aanpassen

Natuurlijk, je kunt wel kwaliteit eisen, maar je bent altijd afhankelijk van de kwaliteit van je spelers en bij KV Kortrijk is die momenteel allesbehalve gegarandeerd. “Zoals ik hem inschat, is hij een trainer voor de linkerkolom”, besluit Peeters. “Ik hoop dat hij niet het etiket krijgt van trainer voor een laagvlieger, want met zijn kwaliteiten heeft hij meer in zijn mars. Misschien is Storck meer een trainer die een ploeg echt uit de degradatiezone kan helpen. Dus ik hoop dat Still zijn ideeën niet te hoog gegrepen zijn en dat hij met Kortrijk een heel goed seizoen kent. Maar anderzijds: hij is slim genoeg om te weten dat je moet roeien met de riemen die je hebt en dat je je daar als trainer aan moet aanpassen.”