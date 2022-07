Nieuwe doelman voor KV Oostende

KV Oostende versterkt zich met doelman Dillon Phillips (27). De Engelsman komt op huurbasis over van tweedeklasser Cardiff City. KVO bedong ook een aankoopoptie.

Phillips is een doelman met heel wat ervaring in de Engelse Championship en League One, zeg maar de tweede en derde klasse. Hij is een jeugdproduct van het Londense Charlton Athletic waarmee hij in het seizoen 2018-2019 de promotie afdwong van de League One naar de Championship. Daar was hij een sterkhouder bij Charlton Athletic en dat leverde hem een transfer op naar reeksgenoot Cardiff City. Daar zou hij in twee seizoenen uiteindelijk 33 wedstrijden spelen. Nu vertrekt hij dus op huurbasis naar KV Oostende.

“Hij voetbalt goed mee en is een echte ‘shot stopper’, hij heeft met andere woorden zeer sterke reflexen op z’n lijn”, zegt executive president Gauthier Ganaye. “Een extra doelman was nodig want op dit moment telden we met Guillaume Hubert slechts één senior doelman in onze groep. Jordy Schelfhout is nog out en bovendien nog zeer jong. Nu hebben we twee ervaren keepers en met Jordy en ook nog Richmond Badu twee jonge gasten die nog veel progressie kunnen maken.”

KVO onderhandelt ook met Celtic Glasgow over een nieuwe uitleenbeurt voor verdediger Osaze Urhoghide (22). Ook de Schotse spits Fraser Hornby (22), in het seizoen 2019-2020 nog actief bij Kortrijk, staat nadrukkelijk op de radar. (TVA)