Nieuwe aanwinst Club debuteert in halve finale beker: “Skov Olsen zal morgen minuten maken”

Twee keer een Slag om Vlaanderen in een kleine week tijd. Club Brugge trekt woensdagavond naar AA Gent voor de heenwedstrijd van de halve finale van de beker. Op zondag staat een competitieduel tussen beide teams op het programma, dit keer op Brugse grond.

Club Brugge heeft geen goede herinneringen aan hun laatste bezoek aan de Ghelamco Arena. Eind augustus leed de landskampioen er een erg zware nederlaag. Gent vernederde hen toen met 6-1. In voetbaltermen is augustus al een eeuwigheid geleden. Toen stond Ignace Van der Brempt, gisteren getransfereerd naar RB Salzburg, nog aan de aftrap. Ook Mbamba stond toen in de basiself, ondertussen raakt hij nog met moeite in de selectie. Morgen zullen er wellicht al nieuwe namen te zien zijn. Club Brugge versterkte zich op de valreep nog met Denis Odoi en Sargis Adamyan, terwijl Skov Olsen vorige week tekende. “Ik ga ervan uit dat Skov Olsen morgen minuten zal maken”, verklaarde coach Schreuder. Ook Odoi is inzetbaar maar Adamyan nog niet.”

“Ander type dan Dost”

De Armeense spits werkte al onder Schreuder bij Hoffenheim. “Hij was toen de beste wisselspeler van de Bundesliga. Als je dat in zo’n competitie kan, moet hij dat ook hier heel goed kunnen. Hij wil natuurlijk basisspeler zijn maar we hebben duidelijk gesproken waar hij vandaan start. Hij heeft heel veel snelheid en is heel doelgericht. Een ander type dan Dost, die meer een targetman is.”

De komst van Odoi zorgde voor enige wrevel bij de achterban op sociale media. De verdediger heeft namelijk een Anderlechtverleden. “Odoi is een polyvalente verdediger die op bijna alle posities achterin kan spelen. Hij is comfortabel aan de bal, een hele goede aanvulling voor de selectie.”

Verschillende bekertriomfen

Alfred Schreuder kan de eerste Brugse coach worden sinds 1996 die de dubbel behaalt. “Daar zou ik voor tekenen”, lachte de coach. Hij heeft alvast een bekerverleden. “Vorig jaar wonnen we de beker met Barcelona. In Nederland won ik hem ook al met Twente en Ajax. Ik verwacht een hele intense en fysieke wedstrijd. De resultaten van Gent zijn wat minder dan verwacht, maar tegen Antwerp speelden ze afgelopen weekend een hele goede wedstrijd die ze onverdiend verloren. Ik verwacht bij hen ook een paar spelers die terug inzetbaar zullen zijn.”

De heenwedstrijd is op woensdagavond, de terugwedstrijd is pas op woensdag 2 maart.