Nieuw trainersduo Essevee Simons (T1) en De fauw (2): “Ja, we moeten beter kunnen”

SV Zulte Waregem kondigde deze voormiddag aan dat hun samenwerking met hoofdcoach Francky Dury (64) stopt. De ex-politieman verlaat de club na ruim twintig jaar dienst. Hij zorgde voor Europese avonden, bekeroverwinningen en een tweede plek in de competitie. Het einde van een tijdperk.

Assistenten Davy De fauw (40) en Timmy Simons (45) krijgen het vertrouwen om de fusieclub naar een veilige plek te brengen, want Essevee staat nu voorlaatste. “Het was onverwacht dat we vanmorgen al moesten overnemen”, zei Simons.

Rond april 2020 mochten assistenten Eddy Van den Berge en Ronny Verriest opkrassen. Zulte Waregem koos voor verjonging in zijn trainersstaf en het stelde ex-speler Davy De fauw en Club-icoon Timmy Simons aan als de twee nieuwe rechterhanden van Francky Dury. Allemaal met de bedoeling dat ze op een dag het stokje zouden overnemen. Die dag is aangebroken.

Niet echt een baas

94 interlands voor België, meer dan 300 wedstrijden voor Club Brugge en prijzenverzamelaar in België en Nederland. Simons heeft duidelijk bakken aan ervaring als speler. Zijn trainerscarrière tot nu toe leggen niet dezelfde statistieken voor, wat ook normaal is. Hij begon zijn carrière langs de lijn bij de club waarvan hij houdt, Club Brugge. Een jaar als assistent van Leko dan een jaar als trainer bij de U16.

Als grote naam kwam hij binnen bij Essevee. “Ik kom naar de wedstrijd als T1, maar er is niet echt een baas. Als ik eerlijk moet zijn, had ik het liever anders gezien. Ik ben naar Essevee gekomen en de resultaten vielen wat tegen. Het begon te wegen op iedereen, maar we willen er morgen vol voor gaan, dat was ook wat Dury ons nog vertelde. We mogen niet vergeten wat Francky hier heeft neergezet. De spelers en de staff zullen een tandje moeten bijsteken.”

Govea, die naar de B-kern verwezen werd, kan misschien zijn kans weer grijpen. “Dit is nog te kort dag om daar op te antwoorden”, begon Simons. “De wil om te winnen moeten we vanaf de eerste seconde weer zien. Het zal veel van de jongens afhangen. Moesten we ergens versterkingen kunnen binnenhalen, zou die welgekomen zijn. Als club kan je nooit stilstaan om rond te kijken.”

Plaats veilig stellen

Zeven seizoenen lang was hij een vaste waarde onder Dury. Kapitein, bijna landskampioen, bekerwinnaar en tot een paar dagen geleden assistent bij Zulte Waregem. De Fauw is een man van de club, maar heeft nog geen echte ervaring als trainer. In het begin van het seizoen werd hij aangezien als T3 van Essevee.

“Francky ken ik al zeer lang. Ik speelde er als speler voor en stond naast hem langs het veld. Het is niet alleen de trainer zijn schuld. We moeten het echte Essevee terug krijgen en daarvoor moet iedereen goed samenwerken binnen de club. We gaan proberen er een gameplan in te gooien zodat er een vast systeem binnen de ploeg komt. De samenwerking tussen Timmy en mij verloopt al enkele weken zeer goed. Iedereen kent zijn taken en functies, maar hopelijk blijft de machine draaien.”

“Als je voorlaatste staat, is er maar een boodschap. We moeten zo snel mogelijk onze plaats in eerste klasse veilig stellen en dat begint bij te winnen.”

Onder de verwachtingen

CEO Eddy Cordier begon de persconferentie. “De club presteert momenteel een stuk onder de verwachtingen”, begon hij. “Het bestuur gelooft dat de spelers echt beter kunnen. We hebben dit hen ook duidelijk gemaakt. Morgen verwachten een hevige reactie in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Beide partijen zijn overeen gekomen dat dit de enigste juiste oplossing was. We hadden het liever anders gezien, maar de resultaten beslisten anders.”

Volgens hem is de keuze voor De fauw en Simons logisch. “Ze kennen de spelersgroep zeer goed. Voor ons was het ook logisch dat zij zouden overnemen. Dury heeft ook nog afscheid genomen van de spelersgroep. Timmy en Davy mogen aanblijven tot het einde van het seizoen, dat vertrouwen hebben ze van het bestuur gekregen. We geloven in een sportieve kentering.”

Over komende versterkingen was de CEO ook duidelijk. “We zijn al weken bezig in overleg met de scouting om er een paar spelers bij te halen. Het zou vreemd zijn, mocht dat niet zou zijn.”

