Niet alle fans even blij met nieuw logo Cercle Brugge: “Kunnen we opnieuw proberen in tweede zit?”

Deze middag stelde de voetbalploeg Cercle Brugge trots het nieuwe logo voor met een promofilmpje op sociale media. “Vernieuwend en klaar voor de toekomst, maar met veel liefde en respect voor onze oude kern”, klinkt het bij de voetbalploeg. Maar veel fans reageren teleurgesteld op het nieuwe logo. Ze vinden het vaak niet mooi of een te groot verschil met het oude logo.

Lang Leve Cercle! Dat tonen we vandaag nog maar eens.

Met een opvallend merk en een assertieve,

energieke beleving gebaseerd op ons verleden.



We spelen zo. We zijn zo. En dus tonen we het ook

aan de wereld. Cercle leeft! 𝗟𝗲𝘃𝗲 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲!💚🖤#LeveCercle #Brugge pic.twitter.com/7g79jQDyYk — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 23, 2022



Het nieuwe logo van voetbalploeg Cercle Brugge staat nog maar sinds deze middag online en het wordt al onder vuur genomen door de fans. De meeste vinden dat het er niet mooi uit ziet en dat het te veel verschilt met het oude logo. “Geen goede start van het nieuwe seizoen”, “Kunnen we het opnieuw proberen in tweede zit?” of “Is dit een 1 aprilgrap? Ik blijf mijn oude sjaal dragen”, weerklinkt het op sociale media.

“Vernieuwend en verbindend”

Met het nieuwe logo introduceert de voetbalploeg ook een nieuwe filosofie. “We zijn een heel jonge en sportieve ploeg. Op Europees vlak zijn we met een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar oud de jongste ploeg van Europa. En dat vernieuwende jonge karakter wilden we ook echt tonen naar de buitenwereld toe. We willen op elk vlak vernieuwd zijn, bijvoorbeeld ook op ecologisch vlak met minder plastiek flessen en samenwerkingen met energieneutrale initiatieven en dergelijke”, vertelt persverantwoordelijke Louis-Philippe Depondt.

Het oude logo is dan wel een verschil met het nieuwe, maar toch is het helemaal gebaseerd op het verleden van de ploeg. “We zijn een van de oudste ploegen van België. En sinds ons ontstaan in 1899 hebben we altijd de groene kleur gehad. We willen die kleur dan ook behouden. Meer nog, vroeger stond het groen gewoon op de achtergrond en nu hebben we het groen naar voor gehaald en is dat het kleur van ons logo. Het groen is nu zelfs iets jonger, assertiever en opvallender. Maar ons logo is niet meer alleen een teken, maar ook onze naam is onmiddellijk duidelijk en springt in het oog.”

“Een nieuw logo wordt natuurlijk voor iedereen even wennen, want het oude is er wel een lange tijd geweest”

Cercle Brugge toont ook begrip voor de mening van de supporters. “We snappen dat het een grote verandering is. Het oude logo dateert al van de jaren ‘70 of ‘80 en in die tijd werd het hier en daar slechts een klein beetje aangepast. Voetbal draait natuurlijk ook om emotie, dus we snappen dat het voor de fans een moeilijk afscheid is van het logo. Maar als ploeg zijn we helemaal klaar voor de toekomst”, gaat Depondt verder.

“Voor het logo zijn we natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. We hebben meer dan een jaar nagedacht over onze nieuwe filosofie. En om dat te tonen de buitenkant hebben we samengewerkt met een Brugs agentschap. We hebben ook gepraat met verschillende mensen van oud-spelers naar supporters, naar sponsors en onze huidige spelers enzovoort. Zij hebben hun visie kunnen meegeven. En we hopen dat we het idee nu ook kunnen tonen aan onze supporters. Want we willen met deze nieuwe stap zowel jong als oud aanspreken.”

Gemengde reacties

Bij de supportersverenigingen zelf horen we vooral gemengde reacties. “Op zich houd ik wel van het moderne, maar het is gewoon te vlug en te veel verandering in een keer. Je herkent er te weinig dingen van het oude logo in. Ik heb ook geen idee waarom ze het logo moesten veranderen. Dat was voor onze supportersgroep helemaal niet nodig. Nu moeten ze alles anders ook aanpassen in de fanshop, in het stadion, de stickers enzovoort. Voor ons is dit niet zo geslaagd”, klinkt het bij “Cerclevrienden Brugge Oost”.

Andere stemmen van de supportersverenigingen reageren heel positief op de vernieuwing. “Het is iets totaal nieuws. Misschien gaan anderen het daar wel moeilijk mee hebben. Maar we moeten nu eenmaal meegaan met de tijd. Ik ben al bijna 70 jaar lang supporter en je moet niet voor eeuwig trouw blijven aan het oude logo. Er mocht wel eens een nieuwe frisse wind waaien”, vertelt Chris van Hulle van “Cercle Lééft, Loppem”. “Het is vooral heel verrassend en goed gevonden, maar mensen moeten er gewoon nog wat aan wennen.”

Cercle Brugge is op dit moment volop bezig met de voorbereidingen. 17 juli is er opnieuw fandag. Op 24 juli spelen ze hun eerste competitiewedstrijd tegen Westerlo.