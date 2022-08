Nicolas Rommens analyseert tweeluik Essevee tegen Seraing en Antwerp: “Er zit muziek in deze groep”

3 op 6. Dat is de tussentijdse balans voor Essevee, met een must-winwedstrijd tegen Seraing en een verplaatsing naar Antwerp. “De nederlaag bij de Great Old zal niet blijven hangen. We kunnen hierop voortbouwen. Op Club Brugge moeten we hetzelfde doen en ervoor zorgen dat we daar wél aan het langste eind trekken”, analyseert Nicolas Rommens.

De revelatie uit 1B heeft zijn basisstek vast bij Essevee. Nicolas Rommens lijkt een van de sterkhouders te worden aan de Gaverbeek. “In de oefenwedstrijden werd er nog geroteerd, maar we spelen al twee matchen met hetzelfde middenveld. We zijn complementair en geraken goed op elkaar afgesteld.”

Op Antwerp deed dat middenveld het uitstekend voor rust. Na de pauze had het drietal – met ook Sissako en Miroshi – het is moeilijker om overeind te blijven. De drie infiltreren naargelang de mogelijkheid zich voordoet, een vaste rolverdeling is er niet. Daarmee bracht het de Great Old in de eerste 45 minuten soms in de problemen. “Ik denk dat we lef hebben getoond en geprobeerd hebben om ons spel te spelen. Dat is ook heel goed gelukt. Jammer dat we onze kansen niet hebben afgemaakt en dat het doelpunt aan de andere kant viel.”

Rommens is de man die zich laat uitzakken tussen de twee centrale verdedigers om het spel op gang te brengen. “Dat gaat me ook goed af”, zegt de middenvelder. “Het is leuk om te zien dat het loont dat we daarop trainen. De automatismen zijn er en er is veel beweging. We moeten daarop voortbouwen. De hele tactiek ga ik hier niet uit de doeken doen (lacht).”

Meer ruimte in 1A

Na 180 minuten in 1A kunnen we stellen dat Rommens het niveauverschil met een reeksje lager prima aankan. “Het is toch anders. Tegen grote club krijg je meer ruimte. Tegen Seraing was het moeilijk om een opening te vinden, want het was een meer gesloten partij. De individuele kwaliteit ligt hoger in 1A, maar er is toch meer ruimte om te voetballen dan in 1B.”

Essevee dúrft ook te voetballen, dat is anders dan vorig seizoen. “De coach hamert daarop. Ik ben daar ook fan van, bij momenten komen we er heel goed uit. Er zit muziek in deze ploeg.”

Optimisme

De troepen van Mbaye Leye verloren dan wel in Antwerp, toch is er optimisme. Vandaag volgt opnieuw een lastige opdracht op het veld van landskampioen Club Brugge. “Dat het een lastige start zou worden, daar waren we ons van bewust. Het was belangrijk om die eerste match tegen Seraing winnend af te sluiten. De nederlaag op Antwerp zal niet blijven hangen. We mogen fier zijn op de manier dat we gespeeld hebben.”

Rommens hoopt op meer in Jan Breydel. “We moeten de hoofdjes leegmaken en voortbouwen op wat er nu al staat. We werken voor elkaar en er staat een ploeg op het veld. Als we elke match zo aanpakken zoals we op Antwerp deden, kunnen we heel wat punten verzamelen en het heel wat teams lastig maken. Ook de top vier. Club zal iets willen rechtzetten na de verliesbeurt in Eupen. Er zullen zeker mogelijkheden liggen. Daarom moeten we in Jan Breydel hetzelfde proberen te doen. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat we deze keer wél aan het langste eind trekken.”