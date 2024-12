Nicky Hayen ziet titel bij Club Brugge beloond met Trofee Raymond Goethals, Joaquin Seys beste debutant

Nicky Hayen is maandag tijdens een ceremonie in Grimbergen onderscheiden met de Trofee Raymond Goethals. Hij krijgt de prijs voor zijn werk als trainer van Club Brugge.

De 44-jarige Hayen staat sinds maart 2024 aan het roer bij blauw-zwart. De Limburger reanimeerde een zwalpend elftal en leidde blauw-zwart na sterke Champions’ play-offs onverwacht naar een negentiende landstitel. Daarnaast werden in de Conference League de halve finales bereikt. Dit seizoen speelt Club, als tweede op amper een punt van leider Genk, opnieuw bovenin mee in de Jupiler Pro League en draait het ook goed mee in de hervormde Champions League. Na zes speeldagen in de league phase heeft Club met 10 punten en een negentiende plaats een reëel uitzicht op de barrages voor de achtste finales.

Vincent Kompany

De 44-jarige Hayen kreeg in de verkiezing na twee stemronden met 60 punten de voorkeur op Vincent Kompany, de trainer van Bayern München (tweede met 38 punten), en Timmy Simons, die na zijn titel met Dender in 1B afgelopen zomer overstapte naar Westerlo. Hij werd derde met 28 punten. De 38-jarige Kompany tuimelde afgelopen seizoen met het Engelse Burnley uit de Premier League, maar niettemin werd de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels door Bayern München aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Met de Duitse grootmacht voert hij na veertien speeldagen het klassement aan in de Bundesliga. In de Champions League loopt het wat stroever en staat Bayern na zes speeldagen in de league phase op de tiende plaats met 12 punten. Kompany was maandag niet aanwezig in de Salons de Romree maar werd vertegenwoordigd door zijn vader Pierre.

De Trofee Raymond Goethals is een onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan de Belgische voetbalcoach, of een coach met een dubbele, deels Belgische nationaliteit die qua werkwijze het meeste lijkt op voormalig toptrainer Raymond Goethals. De jury bestaat uit ex-coaches van de Rode Duivels, voormalige winnaars van de trofee (die sinds 2011 wordt uitgereikt), scheidsrechters en leden van de organisatie van de award. Raymond Goethals, die op 83-jarige leeftijd overleed op 6 december 2004, wordt beschouwd als een van de beste Belgische coaches uit de geschiedenis. “De Tovenaar” won onder meer de Champions League met Olympique Marseille in 1993 en de beker voor bekerwinnaars met Anderlecht in 1978.

“Teambelang”

Kampioenenmaker Nicky Hayen benadrukt het teambelang. “Dit is een hele eer en ik ben trots, maar dit is niet alleen mijn verdienste. Ik heb vooral een heel goed team, een hele goede staf rondom mij. Ik zie deze trofee niet als een individuele prijs. Je maakt deel uit van een hele grote staf en iedereen draagt zijn steentje bij. Ik zal nooit alleen met de pluimen gaan lopen. Dat is de manier waarop ik werk en dan krijg je het respect van de staf ook terug. Ik wil hen voor deze prijs dan ook iets teruggeven, al weet ik nog niet wat. Ik sta hier onvoorbereid.”

Beste debutant

Met de Prijs Dominique D’Onofrio werd maandag ook de onderscheiding toegekend voor de beste debutant in de Jupiler Pro League (niet ouder dan 20 jaar op 31 december). Die eer viel te beurt aan Joaquin Seys van Club Brugge. Hij haalde met 54 punten voor Konstantinos Karetsas (KRC Genk), tweede met 18 punten, en Marwan Al-Sahafi (Beerschot), derde met 13 punten.

De negentienjarige Seys is een jeugdproduct van Club Brugge. Hij debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht en intussen is de energieke linkspoot, die door Hayen als rechtsachter wordt uitgespeeld, uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van de landskampioen, zowel in de nationale competitie als de Champions League. Zijn teller staat intussen op 25 matchen en twee doelpunten. “Ik ben heel trots dat hij deze trofee wint, en hij heeft dit zelf afgedwongen”, benadrukte Hayen. “Ik ga geen jeugdspelers kansen geven als ze niet presteren. Ik kende hem natuurlijk wel van Club NXT, waar hij zich als een leider profileerde. Door het EK en het feit dat veel spelers laat terugkeerden, kreeg hij zijn kans en in de voorbereiding toonde hij zich de beste. Die lijn heeft hij daarna doorgetrokken, in de competitie en de Champions League.”

Vorige maand werd Seys bovendien door bondscoach Domenico Tedesco voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels voor het tweeluik in de Nations League tegen Italië en Israël. Door een blessure moest de youngster evenwel afhaken. “Als hij zo blijft presteren, volgt er zeker vroeg of laat een nieuwe kans”, gelooft Hayen. “Waar zijn plafond ligt, kan ik moeilijk zeggen. Je moet speelkansen blijven krijgen, zo kan je blijven ontwikkelen, en je hebt wat geluk nodig. Maar als hij zo verder doet, is Club Brugge zeker niet zijn eindstation.”