Nicky Hayen wil met Club Brugge resultaat neerzetten in clash tegen Aston Villa, voor Maxim De Cuyper is zege mogelijk

Club Brugge-coach Nicky Hayen wil woensdag resultaten zien in de match tegen Aston Villa. Dat zegt hij aan de vooravond van de clash tegen de koploper in de Champions League. “We moeten af van de stempel van goed gespeeld, maar geen resultaat”, zegt Hayen dinsdag tijdens het persmoment.

Club Brugge treedt woensdag voor de honderdste keer aan in de Champions League. “Dat is een mijlpaal. We spelen tegen de voorlopige leider, dus eens het fluitsignaal valt, moet je de absolute drang hebben om drie punten te halen”, aldus Hayen.

Die drang is alvast aanwezig bij de coach. “We willen niet enkel een goede prestatie neerzetten, we willen ook resultaten”, klinkt het. “We hebben afgelopen zaterdag (op bezoek bij OHL, red) getoond dat je niet altijd mooi moet spelen om te winnen. Als ik moet kiezen tussen afgelopen zaterdag en winnen, of mooi spelen en geen punten pakken zoals in Milaan, dan kies ik voor het verhaal van afgelopen weekend.”

Ongeslagen

Aston Villa verloor tot nu toe geen enkele match in de Champions League. “We weten dat zij de druk zeer hoog zullen houden op ons, maar we weten ook dat eens we die eerste linie doorbreken, er wel kansen en mogelijkheden liggen voor ons.”

Club moet het woensdag stellen zonder spits Gustaf Nilsson. “Dat is vervelend, want het is een ander type spits dan onze overige aanvallers. Maar het is nu zo, we moeten gewoon vertrouwen geven aan de jongens die wel beschikbaar zijn, en dat doen we ook.”

Of Club Brugge woensdag nog eens de beste versie van winger Andreas Skov Olsen zal zien, blijft afwachten. “Hij beseft zelf dat hij niet in zijn beste vorm is en dat is voor mij al een goed teken. Hij blijft wel kwaliteiten hebben. Laat ons hopen dat hij morgen/woensdag de beste versie van zichzelf kan vinden, als starter of als invaller.”

Sterke tegenstander

Ook Maxim De Cuyper deed zijn zegje. “We beseffen wel dat het een sterke tegenstander is.” Voor De Cuyper blijft het uitkijken naar elke Champions League-avond. “Voor mij is dit allemaal nog heel pril. Vooral in Milan was het uitkijken naar de match en het stadion, maar ook deze keer kijk ik met dezelfde ingesteldheid naar de wedstrijd”, zegt hij. “Het blijft een bijzonder gevoel om die hymne te horen. Als kind hoorde ik het op de tribune, nu sta ik er zelf als speler.”

Een zege tegen Aston Villa is volgens De Cuyper niet ondenkbaar. “We weten dat het een sterke tegenstander is. Het doel is om drie punten thuis te houden. We kunnen ze goed gebruiken.”

Volgens De Cuyper is elke match nu even belangrijk. “Bijna elke match die we nu nog spelen is tegen lastige tegenstanders. We moeten elke match zo veel mogelijk punten pakken. Het is ook geen schande om te verliezen van Aston Vila, dus dat is een beetje dubbel.”