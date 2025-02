Nicky Hayen verwacht zich aan “warme avond” in Bergamo, Brandon Mechele gelooft in stunt

“Ik verwacht me aan een warme avond in Bergamo”, blikte Club Brugge-trainer Nicky Hayen maandag vooruit op de terugwedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen Atalanta. Dinsdag (aftrap 21u00) verdedigt Brugge een 1-2-voorsprong in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia, dat plaats biedt aan ruim 25.000 toeschouwers. “Zij moeten dus absoluut winnen nu en zullen offensiever spelen.”

“Ze hebben daar ook de aanvallende kwaliteiten voor, spelers die doelpunten kunnen maken. Ze zullen wel hevig starten, maar het blijft een Italiaanse ploeg. Alles open zetten, gaan ze niet doen. De Serie A is op tactisch vlak een van de sterkste competities van Europa. Daar zullen we een antwoord klaar voor moeten hebben.”

“Atalanta zal van zijn eigen sterkte uitgaan, zoals wij dat altijd doen. Bij ons is alvast iedereen fit om dat te doen. Atalanta is echt wel een heel sterke ploeg, maar wij hebben het vorige week fantastisch gedaan. Dinsdag zullen we met dezelfde tactische discipline moeten spelen. We kunnen ook nog wel wat efficiënter zijn en waakzamer op de dode momenten. Vorige week scoorden ze de gelijkmaker uit het niets. Daar moeten we alerter voor zijn.”

“Dat we op één wedstrijd van een plaats bij de beste zestien teams van Europa staan, is misschien een leuk gegeven, maar heeft op zich weinig te betekenen. Die ene wedstrijd moeten we immers wel nog tot een goed einde brengen. Hopelijk kan ik morgen een antwoord geven op de vraag wat het betekent om effectief bij die top zestien te zitten.”

Stunt

Bij verdediger Brandon Mechele is het geloof in een stunt groot. “Dat geloof is er altijd geweest, ook voor de heenwedstrijd, en is na die 2-1 niet noodzakelijk groter geworden. Die zege zorgde er wel voor dat we met een goed gevoel naar Italië konden. Het zal een heel andere wedstrijd zijn dan de heenmatch, maar als we hetzelfde niveau halen, is er opnieuw veel mogelijk. Atalanta heeft enorme kwaliteiten, maar die hebben wij ook. Als de puzzelstukjes in elkaar vallen, zijn we tot heel veel in staat.”

Club Brugge had de zege in Jan Breydel te danken aan een fel gecontesteerde penalty in de absolute slotfase. Mechele vreest niet dat Atalanta nu gecompenseerd zal worden. “Dat zou alleszins niet mogen. Het is ook een andere scheidsrechter nu. Ik maak me er geen zorgen over. In de heenmatch hebben we onze beste Europese wedstrijd van het seizoen gespeeld. We hebben het nagelaten meer te scoren en hadden met een grotere voorsprong naar hier kunnen komen. Nu zullen we nog vol aan de bak moeten en daar zijn we klaar voor. We hebben deze Champions League al getoond dat we onze plaats waard zijn, dat we ons voetje naast al die grote clubs kunnen zetten. Het vertrouwen is er en het gelijkspel in Sint-Truiden heeft daar niets aan veranderd, dat staat hier helemaal los van. De Italiaanse tifosi zullen dat vertrouwen evenmin aantasten. We zijn een volwassen ploeg en zijn niet snel onder de indruk. Voor dit soort wedstrijden doe je het net.”