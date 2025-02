Nicky Hayen kroont zich tot Coach van het Jaar op Gala van de Gouden Schoen

Club Brugge-trainer Nicky Hayen heeft dinsdagavond de trofee voor Coach van het Jaar in ontvangst genomen tijdens het 71e Gala van de Gouden Schoen in het Silt in Middelkerke.

De 44-jarige Hayen kreeg 633 punten achter zijn naam en nam ruim de maat van huidig KRC Genk-trainer Thorsten Fink (444 punten), die STVV afgelopen zomer verliet, en voormalig Union-coach Alexander Blessin (380 punten), die begin juli naar het Duitse St. Pauli vertrok. De Oostenrijker Miron Muslic, sinds begin december ex-coach van Cercle Brugge, en KV Mechelen-trainer Besnik Hasi maakten de top vijf vol met respectievelijk 222 en 129 punten.

Hayen nam pas in maart na het ontslag van Ronny Deila het roer over bij Club. De Limburger werd eerst ad interim aangesteld, maar sleepte daarna met blauw-zwart de negentiende landstitel uit de clubgeschiedenis in de wacht en mocht daardoor aanblijven als hoofdcoach. In de nieuwe jaargang maakte hij met de Bruggelingen indruk in de Champions League.

Hayen kreeg medio december met de Trofee Raymond Goethals al de prijs voor de beste Belgische coach van het jaar in binnen- of buitenland. Op de erelijst van Coach van het Jaar volgt hij Mark van Bommel op. De Nederlandse trainer zwaaide vorig seizoen na twee jaar af bij Antwerp.