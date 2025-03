Nicky Hayen gelooft nog in stunt tegen Aston Villa in Champions League: “Het is alles of niets”

Club Brugge-coach Nicky Hayen blikte dinsdagavond vooruit naar de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, morgen/woensdag tegen Aston Villa. Blauw-zwart staat in Birmingham voor een loodzware opdracht om een 1-3-nederlaag uit de heenwedstrijd op te halen.

“De spelersgroep gelooft er zelf nog in en dat voel je in de kleedkamer”, zei Hayen op zijn traditionele persbabbel daags voor de wedstrijd. “Het wordt niet makkelijk, maar we hebben in het verleden getoond dat het ook op een moeilijke manier kan. Het is alles of niets. Veel mensen hebben ons nog voor deze terugmatch al afgeschreven, maar we zullen onze huid zo duur mogelijk verkopen.”

In Jan Breydel leken beide ploegen elkaar in evenwicht te houden, maar na een owngoal van Brandon Mechele en een strafschopdoelpunt van Marco Asensio dwongen de Villans in de slotfase toch een comfortabele uitgangspositie af voor de return in Villa Park.

“De eerste keer heeft Aston Villa ons misschien onderschat, maar de tweede keer niet meer”, ging Hayen verder. “We moeten op dezelfde manier als vorige week spelen. Met lef, de juiste ruimtes vinden en efficiënter met de kansen omgaan. Dan weet je niet hoe het spelbeeld gaat verlopen. Zij zullen opnieuw het tempo uit de wedstrijd proberen te halen en hun individuele klasse vooraan proberen uit te spelen.”

In de heenwedstrijd kreeg Club nochtans enkele goede kansen om meer dan één keer tot scoren te komen, maar ontbrak de efficiëntie. Afgelopen weekend trof de landskampioen dan weer drie keer raak in de stadsderby tegen Cercle. “Soms vliegen ze makkelijker tegen het net dan anders, soms zit je in een periode dat alles lukt. We proberen gewoon vertrouwen te blijven geven en vroeg of laat wordt dat beloond. De efficiëntie tegen Cercle geeft alvast genoeg motivatie voor morgen”, sloot Hayen af.

Vanaf eerste seconde

Ook Ardon Jashari schoof aan tafel voor een vooruitblik. Volgens de Zwitser wordt het een “totaal andere wedstrijd” door de 1-3-voorsprong en het thuisvoordeel voor de Engelsen.

“We hebben niets te verliezen en we zullen er vol voor gaan”, zei Jashari. “In voetbal is alles mogelijk, dus het is zeker niet voorbij. We moeten klaar zijn vanaf de eerste seconde en het is nooit gedaan tot het laatste fluitsignaal weerklinkt. We moeten ons gewoon op dezelfde manier presenteren als vorige week en dan zien we wel.”

“Vorige week speelden we erg sterk en kregen we enkele goede kansen, maar ontbrak de efficiëntie”, ging Jashari verder. “Die zal morgen heel belangrijk zijn. Aston Villa zal ons niet onderschatten, maar zij moeten niet all-in gaan. Daarom is deze wedstrijd niet te vergelijken met de return tegen Atalanta, want toen wonnen wij de heenwedstrijd.”

Jashari is na een moeilijk seizoensbegin een van de sterkhouders geworden bij Club en verlengde zijn contract ook al tot 2029. De voorbije weken viel de Zwitserse middenvelder op met enkele knappe draaibewegingen. “Het is een plezier om met deze ploeg te spelen. In het begin moest ik me aanpassen aan het niveau, maar ik speel elke wedstrijd beter. Ik heb veel vertrouwen en als het goed gaat, dan lukken dat soort acties. Het belangrijkste is dat ik met mijn kwaliteiten het team kan helpen. Ik wil de beste versie van mezelf zijn en nederig blijven.”