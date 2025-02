Nicky Hayen blijft ook ambitieus tegen Atalanta in de Champions League: “Maar we zijn wel de underdog”

Nicky Hayen blikte dinsdag ontspannen vooruit naar de heenwedstrijd van Club Brugge, woensdag (18u45) in de tussenronde van de Champions League tegen Atalanta Bergamo. De Club-coach erkende dat na de plaatsing voor de top 24 een last van de schouders viel. “Maar we blijven wel ambitieus om dit mooie parcours voort te zetten”, liet hij noteren op zijn persbabbel.

“Deze Champions League-campagne was tot dusver erg positief en dat willen we een vervolg geven”, legde Hayen uit. “We willen onze prestaties van in de ‘league phase’ evenaren en onze voet naast Atalanta zetten. Makkelijk wordt dat niet. Atalanta is een ploeg die heel gedisciplineerd speelt en de taken van de coach tot in de perfectie uitvoert. Ze hebben ook heel veel scorend vermogen in de ploeg. Het is niet altijd flitsend, maar het staat als een huis. En dat bewijzen ze elke wedstrijd weer. Atalanta is zeker de favoriet voor de dubbele confrontatie. Maar voor mij is het geen probleem om als underdog te starten.”

Toch zag Hayen ook mogelijkheden tegen de nummer drie van de Serie A, met ex-Bruggeling Charles De Ketelaere in de rangen. “Die kansen zijn er altijd”, was hij duidelijk. “Atalanta zet bijvoorbeeld een op een druk. Als je dan een speler kan uitschakelen, liggen er mogelijkheden. Scoren wordt natuurlijk weer de uitdaging. Dat lukt de laatste tijd iets moeilijker. We hebben in de competitie dit seizoen wel al veel gescoord. Het is maar logisch dat dat in de Champions League, tegen veel sterkere ploegen, iets moeizamer gaat. Maar we slaan vaak wel op het juiste moment toe. We moeten het vertrouwen van de laatste drie thuiswedstrijden in de Champions League meenemen. We willen natuurlijk graag een bonus meenemen naar de terugwedstrijd. Het resultaat van morgen bepaalt veel, maar ik wil vooraf niet te veel speculeren.”

Joaquin Seys blikte dinsdag met veel enthousiasme vooruit naar de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League, woensdag op Jan Breydel tegen Atalanta. De linksachter van Club Brugge geloofde in een nieuwe topprestatie. “Ik denk dat we de voorbije matchen getoond hebben dat we op dit niveau meekunnen”, zei hij op de persbabbel.

De negentienjarige verdediger beleeft zijn seizoen van de doorbraak bij blauw-zwart. “Een jaar geleden had ik nooit gedacht hier te staan”, gaf hij trots aan. “Toen speelde ik nog maar een match per week. Fysiek kan ik daarom nog stappen zetten. Je hebt natuurlijk een beetje geluk nodig, maar ik heb altijd in mezelf geloofd. Ik wist dat ik de kwaliteiten had.”

In de ‘league phase’ toonden Seys en Club Brugge zich aan Europa. De linksachter zag ook tegen Atalanta mogelijkheden. “We zijn niet de favoriet, maar hebben wel de kwaliteiten om ze te pakken. Ik schat ons niet lager in. Ik denk dat we ons ook met hen kunnen meten. Vooraf had niemand gedacht dat het zo snel zou gaan en dat we voor een plaats bij de laatste zestien konden spelen.”

Met Charles De Ketelaere speelt bij Atalanta “een voorbeeld” voor Seys. “Het is heel mooi wat Charles daar presteert”, vond hij. “Je ziet dat hij heel veel kwaliteiten heeft. Hij legt een heel mooi pad af. Het hoeft voor mij niet zo snel te gaan. Ik wil gerust nog jaren bij Club blijven, maar ooit wil ik het ook eens in het buitenland proberen. Ik ben er op voorbereid om Charles morgen tegen te komen. Het is heel leuk om me eens met hem te meten. We zagen hem in de jeugd als een voorbeeld. We wilden allemaal in zijn voetsporen treden. Het is heel leuk dat dat nu een beetje lukt.”