Nick Bätzner (22) is draaischijf van seizoensbegin KV Oostende: “Met 11 Bätzners zal het niet lukken”

Met een winning goal tegen Eupen (1-0) was Nick Bätzner van goudwaarde voor KV Oostende. Maar de Duitser is zowat het hele seizoensbegin al van groot belang, zie ook zijn statistieken. “Ik voel én speel met vertrouwen”, glundert de middenvelder, die ook zaterdagavond tegen Cercle wil schitteren.

Na de vier nederlagen op een rij kan KV Oostende opnieuw wat vrijer ademen. Al bracht de partij lang niet het leukste voetbal. “Wanneer je een reeks nederlagen neerzet, besluipt een vervelend gevoel de groep. We moesten vorige week dus iets terugdoen. Ondanks de slechte resultaten bleven we het positieve benadrukken. In een voorafgaande videosessie namen we alle goede dingen onder de loep, maar kwamen ook die details aan bod die over de wedstrijden beslisten. Ach, het voelt zo goed om tegen een rechtstreekse concurrent te winnen. Heb je het filmpje gezien op onze sociale media? De overwinning deed iedereen enorm veel deugd en achteraf hebben we dat rustig gevierd.”

KVO scoorde tot dusver acht keer. Bätzner zelf lukte twee van die goals, maar was ook drie keer aangever – elke keer voor David Atanga, trouwens. “Of dit tot dusver mijn beste seizoen is? Wel, het loopt best lekker, ja. Ik lukte al een paar leuke doelpunten en wist voor gevaar te zorgen. Zo wil ik iets aan het team teruggeven en een resultaat pakken. Die statistieken komen er ook omdat ik offensiever speel dan de voorbije jaren.”

Aanvallender

Zo stond Bätzner vaak centraal op het middenveld en kreeg hij soms een defensieve rol toegestopt. “Ik speelde bij de jeugd ook al hoger, zoals bij Stuttgart waar ik met de U19 de Duitse beker won. Het is leuk om kansen voor ploegmaats te creëren. Weet je, vorig seizoen al zei ik tegen trainer Yves Vanderhaeghe al dat ik wat meer aanvallender wou spelen. Nu krijg ik die kans en ik denk het daar – tot dusver – goed te doen.”

“Ik voel veel vertrouwen vanuit de club en speel zelf ook met veel zelfvertrouwen”

Goede voorbereiding

Toch een kleine kanttekening. Ook vorig jaar schoot Bätzner goed uit de startblokken, bijvoorbeeld met twee assists en een goal op het veld van Seraing (2-3). Het vervolg kennen we allemaal: heel KVO kende in de daaropvolgende herfst en winter een serieuze terugval.

“Toen speelden we met een andere opstelling (vooral 3-5-2 tegenover de 3-4-3 nu, red.), maar ik ben ook gegroeid als speler en als persoon”, legt de twintiger het verschil uit. “Ik kende een goeie voorbereiding en voel veel vertrouwen vanuit de club. Ik speel ook met veel zelfvertrouwen. De contractverlenging na afloop van vorig seizoen gaf me een leuk gevoel. Ik ben ook graag in Oostende. Alfons Amade en David Atanga wonen vlakbij en we schieten goed met elkaar op. De Duitse staf (met onder anderen Alexander Blessin en Markus Pflanz, red.) is grotendeels vertrokken, maar ik voel me hier nog altijd prima.”

Weinig gewicht

Vanderhaeghe zelf benadrukt de offensieve kwaliteiten van Bätzner, grotendeels omdat hij – neem dat maar letterlijk – weinig gewicht in de schaal legt. Duelkracht die als centrale middenvelder noodzakelijk is. “Klopt”, beseft de Duitser. “Mijn kwaliteiten liggen in het lopen, positiespel, slim inspelen en kansen creëren. Ik ben niet de grootste of de breedste, maar daar kan ik weinig aan veranderen. (lacht) Ik kom niet snel kilo’s bij, zelfs al zou ik hele dagen hamburgers eten. Mijn lichaam en vorm staan nu wel op punt. Maar er staan andere soorten spelers meer vooraan, zoals Thierry Ambrose of Fraser Hornby, en alle verschillende types samen zorgen voor een goed geheel. Elf Bätzners: daarmee alleen zou het niet lukken.” (knipoogt)

(TVA)