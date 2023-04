Newcastle-eigenaar in beeld als investeerder van KV Oostende, ook staalbedrijf Joris Ide toont interesse

KV Oostende blijft op de radar staan van buitenlandse investeerders. De geldschieters van Premier League-club Newcastle, Public Investment Fund uit Saoedi-Arabië, start verkennende gesprekken op.

Het rijtje kandidaat-kopers wordt alsmaar langer. Na Fosun Group, de Chinese groep achter Wolverhampton, en het Amerikaanse Black Knight Football Club, dat Bournemouth dekt, komt nu een nieuwe naam in the picture. Het steenrijke Public Investment Fund uit Saoedi-Arabië heeft sinds 2021 zowat 80 procent van de aandelen van Newcastele in bezit en laat nu ook een oogje vallen op Oostende. De gesprekken zitten in een verkennende fase. Aan tafel zit ook de ‘dealmaker’ die de samenwerking tussen Brighton en Union mee op poten zette.

Newcastle doet het prima in de Premier League en staat op een vierde plaats, dat recht biedt op Champions League-deelname.

Ook uit Vlaamse hoek blijft er interesse, waaronder namen uit de entourage van staalbedrijf Joris Ide.