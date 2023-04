Negen sleutelmomenten op weg naar degradatie: Essevee liet het niet alleen tegen Cercle liggen

“We hebben het niet in deze match verloren”, klonk het na de nederlaag tegen Cercle Brugge die Essevee definitief tot 1B veroordeelde unisono bij Zulte Waregem. Maar waar heeft Zulte Waregem het dan wel weggegooid? Wij gingen op zoek naar enkele sleutelmomenten in het rampseizoen.

1. 17 september: Zulte Waregem – STVV 0-3

Zulte Waregem begint nog vrij goed aan het seizoen. Het programma oogt de eerste weken loodzwaar, maar Essevee pakt in het drieluik Seraing, Antwerp en Club Brugge wel 4 op 9. Een degelijke start dus. De weken nadien volgen evenwel nog enkele pittige duels tegen Genk, Charleroi, Cercle Brugge, Union en Gent en in die wedstrijden wordt slechts één punt gepakt. Op Speeldag 9 ontvangt Essevee evenwel STVV.

Een ideaal moment om de negatieve spiraal om te keren, zou je denken. In de eigen Elindus Arena krijgt Essevee echter een 0-3 om de oren. Een serieuze tik voor de troepen van Mbaye Leye. Des te meer omdat Zulte Waregem door die nederlaag naar de laatste plaats zakt. En beterschap komt er nadien ook niet, want een week later wordt er verloren in Westerlo, waarna ook OH Leuven met 2-5 komt winnen aan de Gaverbeek.

2. 23 oktober: KV Oostende – Zulte Waregem 2-1

Na een zege in de derby tegen KV Kortrijk en een stunt op het veld van Anderlecht, lijkt de hemel in oktober evenwel wat op te klaren voor Essevee. Essevee komt met die zes punten namelijk terug tussen de mensen te staan en de weg naar boven lijkt in gezet. Lijkt, want op speeldag 14 lijdt Essevee schipbreuk aan de kust. Zulte Waregem heeft in de Diaz Arena kansen genoeg, maar verzuimt om ze af te maken. En als je daarbij ook de doelpunten al te gemakkelijk weggeeft, heb je een groot probleem natuurlijk. Van alle tikken die Zulte Waregem tot dan heeft gekregen, komt die in Oostende het hardst aan. De Kustboys lopen door de zege immers opnieuw drie punten uit.

3. 12 november: Zulte Waregem – Eupen 5-5

Hoe anders had de wereld er voor Essevee uitgezien als er die ene avond in december wat beter verdedigd werd. Het belang van de match tegen Eupen, toen al een rechtstreekse concurrent voor de degradatie, is medio december al enorm. Het is dan ook onbegrijpelijk hoe Zulte Waregem de doelpunten in cadeauverpakking weggeeft. Aan de rust staat het al 1-3 in het krijt bij de Oostkantonners.

Zulte Waregem ging tegen Eupen van de hel naar de hemel en terug. © KURT DESPLENTER BELGA

Toch volgt in de tweede helft nog een fantastische remonte en in de slotfase zet Fadera Essevee zowaar zelfs op 5-4. Een doelpuntenfestival lijkt een levensbelangrijke driepunter op te leveren voor Zulte Waregem. Ware het niet dat Louis Bostyn zich in de blessuretijd verkijkt op een Eupense voorzet waarna Soumano alsnog voor de 5-5 kan zorgen. Zondag is gebleken dat er die avond héél duur puntenverlies geleden is.

4. 12 februari: Zulte Waregem – KV Oostende 1-1

Zulte Waregem krijgt met matchen tegen achtereenvolgens KV Oostende, Seraing en KV Kortrijk – drie rechtstreekse concurrenten – een uitgelezen kans om gouden zaken te doen in de strijd om het behoud. Na amper twintig seconden loopt het tegen KV Oostende echter al mis: Ruud Vormer – in januari samen met Christian Brüls naar Waregem gehaald om de ploeg van een stevige kwaliteitsinjectie te voorzien – komt bij een onschuldig duel slecht neer en breekt zijn sleutelbeen. Hij staat nog wel een kwartiertje op het veld en ziet Gano na vijf minuten de openingsgoal maken, maar moet toch vervangen worden en is weken out.

Na een onschuldig duel in de match tegen KV Oostende brak Vormer zijn sleutelbeen. Hij is weken out. © KURT DESPLENTER BELGA

Zonder zijn aanjager zakt de Waregemse pudding ineen en een kwartier voor tijd krijgt Hornby de Essevee-fans stil met de gelijkmaker. Een koude douche voor Zulte Waregem, dat vooraf op een negen op negen rekende.

5. 18 februari: Seraing – Zulte Waregem 1-1

Een gelijkaardig verhaal schrijft Zulte Waregem een week later in Seraing. Zulte Waregem komt vlak voor rust op voorsprong via Jelle Vossen en lijkt op weg naar een deugddoende zege. Zeker als Tsibuabua op het uur rood krijgt. Tien minuten later volgt Brüls echter diens voorbeeld. Met tien tegen tien lijkt Essevee de zege evenwel over de streep te trekken, tot Poaty de bordjes vijf minuten voor tijd in evenwicht brengt.

6. 24 februari: Zulte Waregem – KV Kortrijk 3-3

Een derby, het uitgelezen moment om eindelijk nog eens een broodnodige zege te pakken. Een overwinning zit er evenwel nooit in voor Essevee. Tot drie keer toe haalt Zulte Waregem wel een achterstand op, maar echt aanspraak maken op de drie punten doet het nooit. Het maakt dat Zulte Waregem een levensbelangrijk drieluik afsluit met amper 3 op 9. Het besef dat het behoud moeilijk wordt dringt ondertussen steeds meer door.

7. 12 maart: Zulte Waregem – Gent 2-6

Tegen KAA Gent wordt Zulte Waregem van het kastje naar de muur gespeeld door fenomeen Gift Orban, die maar liefst vier keer scoort, en de 2-6-nederlaag blijkt de zwanenzang voor Mbaye Leye. In de nasleep van de verliesmatch wordt de Senegalees ontslagen en vervangen door Frederik D’Hollander. Too little, too late?

Na de 2-6-nederlaag tegen KAA Gent werd Mbaye Leye ontslagen bij Zulte Waregem. © KURT DESPLENTER BELGA

8. 8 april: Charleroi – Zulte Waregem – 3-2

Qua puntentotaal misschien niet de allerbelangrijkste match, maar qua gevoel wel. Zulte Waregem doet meer dan mee in het Zwarte Land en maakt lange tijd aanspraak op een punt, en zelfs meer. Tot uitgerekend Damien Marcq in de absolute slotfase met een prachtige plaatsbal voor de 3-2 zorgt. Genekt door een ex-speler. Pijnlijk. Na afloop werd verkondigd dat een puntje an sich niet veel verschil zou maken, maar dat is toch niet helemaal waar. Met dat punt op Charleroi had Zulte Waregem immers genoeg gehad aan een punt tegen Cercle om erin te blijven. Al is dat natuurlijk praat voor de vaak.

9. 23 april: Zulte Waregem – Cercle Brugge 2-3

Nadat Zulte Waregem zichzelf nog een levenslijn had geschonken door in Eupen met overtuigdende 1-5-cijfers te gaan winnen, is alles nog mogelijk op de slotspeeldag. Tegen Cercle Brugge start Essevee echter dramatisch en komt het al heel snel 0-2 achter. De troepen van Frederik D’Hollander knokken zich nog wel terug tot 2-2 en de 3-2 wordt nog afgekeurd voor buitenspel, maar in de 83ste minut bezegelt Thibo Somers het lot van Zulte Waregem. Een wedstrijdverhaal in analogie met het verhaal van de rest van het seizoen: net niet.