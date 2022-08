Negen op negen voor Club Brugge na zege op Charleroi, Ferrán Jutglà scoort tweemaal

De Brugse trein lijkt vertrokken. Na een derde opeenvolgende overwinning komt Club Brugge zelfs virtueel alleen aan de leiding. Ondanks een vroege achterstand op Charleroi trok de landskampioen het laken naar zich toe dankzij twee goals van de Spaanse spits Ferrán Jutglà. Casper Nielsen legde de 1-3 eindcijfers vast.

Ondanks het aantrekken van Belgisch international Dedryck Boyata koos coach Carl Hoefkens voor de derde opeenvolgende week voor hetzelfde elftal. Die ploeg ontgoochelde andermaal niet en bezorgde hun coach opnieuw een zege. Een dag na de loting van de Champions League leek blauw-zwart al even met hun gedachten bij begin september te zitten, zo was kapitein Vanaken niet onmiddellijk bij de les.

Ryota Morioka zorgde voor de openingsgoal. © BELGA

De start van de partij verliep moeizaam en al snel keek Brugge tegen een achterstand aan. Mignolet had moeite met een voorzet van Mbemba en Morioka kon de rebound vakkundig in doel deponeren. Club Brugge knokte zich vervolgens in de wedstrijd en Vanaken had pech toen de lat hem van de gelijkmaker hield. Een paar dolle minuten omstreeks het halfuur keerden de partij volledig om, twee keer met de Spaanse goalgetter Jutgla in de hoofdrol. Eerst devieerde hij een knappe pass van Vanaken voorbij Koffi.

Ferrán Jutglà scoorde tweemaal en lag aan de basis van de ommekeer. © BELGA

Een paar minuten later schoot hij knap binnen van buiten de rechthoek, met een mooie vermelding overigens voor Sowah die de aanval helemaal alleen opzette en ook de assist gaf.

Debuut Boyata

Charleroi startte de tweede helft op het elan van het wedstrijdbegin en kwam zelfs dicht bij de gelijkmaker maar Heymans zag zijn poging op de paal strandden. Brugge had eventjes moeite maar scoorde wel bok hun eerste mogelijkheid. Slim tikje van Skov Olsen tot bij Nielsen en zijn trap gaf de Bruggelingen een dubbele voorsprong.

Casper Nielsen legde met een mooi afstandsschot de eindcijfers vast. © BELGA

Die sneed de adem af bij de thuisploeg en de partij bloedde dood, zeer tot de tevredenheid van de Brugse aanhang. Het enige noemenswaardige wat nog te noteren viel was het debuut van Boyata tien minuten voor het einde. Zakelijke zege alweer voor de landskampioen. In afwachting van de andere wedstrijden deze speeldag, kampeert Club Brugge voorlopig op de leidersplaats. Volgende week vrijdagavond wacht de Brugse clash tegen de buren van Cercle.