Neemt Club Brugge woensdag optie op de titel? “Morgen wordt nog niks beslist”

Club Brugge kan woensdagavond een stevige optie nemen op een derde opeenvolgende titel. Bij winst tegen Union kan Brugge hen zo goed als definitief uittellen voor de titel. Al wordt dat uiteraard geen gemakkelijke opdracht.

Skov Olsen was de man die zondag de wedstrijd op Union open brak met een prima assist op Vanaken. In blessuretijd lag de Deen ook aan de basis van de tweede treffer. Bij die fase liep hij wel een lichte blessure op. “Hij heeft goed kunnen trainen”, aldus coach Schreuder. “Hij heeft niet volledig meegetraind maar is wel fit genoeg voor morgen.” Mats Rits is er uiteraard niet bij vanwege zijn knieblessure en Nsoki moet geschorst toekijken. Wellicht neemt Hendry zijn plaats in. “We hebben op twee varianten getraind. Jack Hendry is er één van. Hij is heel goed ingevallen tegen Anderlecht. We gaan morgen zien wat het wordt.” De andere naam werd niet genoemd maar wellicht is Sobol het alternatief.

“Niet altijd mooi voetbal”

Schreuder kreeg zondag wat kritiek omdat hij Vormer op de bank hield en De Ketelaere op de flank uitspeelde. “In topsport zal er altijd kritiek zijn. Ik weet dat er keuzes zijn gemaakt waar niet iedereen het mee eens was. Wij trekken ons daar niks van aan, we varen onze eigen koers en doen wat het beste is voor Club Brugge.” De vorige thuiswedstrijd tegen Union kwam Brugge met een 0-0 goed weg, toen nog in een leeg stadion. Morgen zal Jan Breydel kolken. “Ons publiek is geweldig. Ze kijken uit naar deze wedstrijd. Ook Union kijkt ernaar uit om in zo’n mooi stadion te spelen met die sfeer. Bij winst doen we een goede zaak, een gelijkspel is ook oké. Zelfs als we verliezen is er nog niks aan de hand. De beslissing valt op het einde van de rit, morgen wordt er nog niks beslist.”

Zeven op negen haalde Club Brugge al in de onderlinge confrontaties, al was de 0-2 zege zondag wel gevleid. “We hebben gewonnen tegen een topploeg, het hoeft niet altijd met mooi voetbal. Soms worden er andere dingen gevraagd in topwedstrijden.” Al moet Brugge wel opletten van de uitreputatie van de Unionisten. Zo behaalden ze 44 op 51 buitenshuis in de reguliere competitie.