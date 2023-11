Nederlandse oud-voetballer Ruud Geels (75), actief bij Club Brugge en Anderlecht, overleden

Ruud Geels is overleden. De oud-voetballer van onder meer Feyenoord, Ajax en PSV is 75 jaar geworden. De kopspecialist werd vijf keer topscorer van de Eredivisie en won met Feyenoord de Europa Cup 1. In België was hij in de jaren 1970 aan de slag bij Club Brugge en RSC Anderlecht.

De in Haarlem geboren Geels begon zijn loopbaan bij Telstar. Feyenoord herkende zijn talent en haalde hem al na acht duels en vijf doelpunten naar Rotterdam. Geels won de Europa Cup 1 met Feyenoord maar verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd met Ove Kindvall. Geels vervolgde zijn loopbaan bij Go Ahead Eagles en Club Brugge en tekende na het WK van 1974 voor Ajax, waar hij de een jaar eerder naar FC Barcelona vertrokken Johan Cruijff moest doen vergeten.

Geels beëindigde zijn succesvolle loopbaan op 32-jarige leeftijd. De makkelijk scorende spits speelde na zijn periode bij Ajax nog voor Anderlecht en Sparta, waar hij weer topscorer van Nederland werd. De spits voetbalde ook nog voor PSV, waar hij plaats moest maken voor Jurrie Koolhof. Geels sloot zijn loopbaan uiteindelijk bij NAC af. De 20-voudig international van het Nederlands elftal (elf doelpunten) voelde zich niet altijd thuis in het soms harde voetbalwereldje. De aandacht van de media werkte hem op de zenuwen.

Geels ging na zijn loopbaan als voetballer aan de slag als schilder. “Ik heb de glitter en bekendheid als een last ervaren”, vertelde hij een keer in de Nederlandse media. “Zal ik eens iets heel eerlijks vertellen? Als ik op de ladder was blijven staan, dan was ik misschien veel gelukkiger geweest.”