Nederlander Stefan Toonen nieuwe keepertrainer bij Cercle Brugge

Cercle Brugge begint komende maandag met een eerste training in de voorbereiding op komend seizoen. De keepers binnen de A-kern zullen er worden getraind door de 38-jarige Nederlander Stefan Toonen. “Ik ben erg benieuwd en heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging”, vertelt hij.

De Noord-Brabander debuteerde zelf als doelman nu bijna twintig jaar geleden bij TOP Oss. Zo’n vijf jaar later werd hij als een amateur toegevoegd aan de selectie van Feyenoord Rotterdam.

Jong Feyenoord en PSV

Hij zou vierde doelman worden en voornamelijk actief zijn bij Jong Feyenoord. Daarna verhuisde hij naar PSV Eindhoven waar hij wel een contract kreeg. Ook daar stond hij in doel bij Jong PSV.

Er volgden nadien nog enkele amateurteams en als trainer kwam hij in de jeugdopleiding van PSV terecht. Dat was voor ongeveer acht jaar, waarvan de laatste twee seizoenen als keepertrainer van de nationale U15 in Nederland.

Opvolger Dany Verlinden

Vorig zomer koos hij dan voor een buitenlands avontuur en werd hij toegevoegd aan de technische staf van Bengaluru FC op het hoogste niveau in Indië.

Nu keert hij terug als keepertrainer bij Cercle waar hij in de plaats komt van Dany Verlinden, die na vier seizoenen bij groen-zwart geen nieuw contract meer kreeg. (ACR)