Nederland maakt selectie bekend voor duel tegen Rode Duivels, Noa Lang is er opnieuw bij

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels van volgend maand. Oranje werkt dan vier wedstrijden af, de eerste is een partij in Brussel tegen de Rode Duivels (3 juni).

Van Gaal selecteerde met middenvelder Jerdy Schouten (Bologna) één debutant. Verdediger Bruno Martins Indi (AZ) en aanvaller Vincent Janssen (Monterrey) vieren hun terugkeer. Janssen sluit wel pas na de interland tegen België aan bij Oranje, omdat hij op 5 juni gaat trouwen.

Noa Lang (Club Brugge) behoort ook opnieuw tot de selectie. Hij maakte vorig najaar zijn debuut en zit intussen aan drie caps.

Na het duel met de Duivels volgen voor Nederland ook nog een uitwedstrijd in Wales (8 juni) en de thuiswedstrijden tegen Polen (11 juni) en opnieuw Wales (14 juni) in De Kuip in Rotterdam.