Nederlaag tegen Leuven duwt KVO na 10 jaar naar tweede klasse

Na tien seizoenen eersteklassevoetbal is het liedje van KV Oostende uit. Na een wederom matte prestatie ging het met duidelijke cijfers onderuit tegen een complexloos voetballend Leuven: 0-4. Op sportief vlak staat de club moeilijke tijden te wachten.

De zware nederlaag van Eupen tegen Zulte-Waregem (1-5) gaf KV Oostende nog een sprankeltje hoop. Na ene tumultueuze trainingsweek waarin zelfs met een staking werd gedreigd, weerde coach Thalhammer spits Ambrose uit de kern. Bätzner, Sakamoto en Hornby vormden voorin de driehoek, Siebe Wylin mocht eveneens starten. De bezoekers uit Leuven speelden vooral voor de eer. De match begon een kwartier later omdat de spelers en supporters van OHL in de file stonden.

De wedstrijd begon evenwichtig met Oostende dat naar voren trachtte te trekken. Leuven liet echter de eerste kansen noteren: Schrijvers mikte over en op een counter krulde Al-Tamari in de handen van Hubert. Daarna nam OHL het spel meer in handen. Dat resulteerde in een mooie combinatie tussen Thorsteinsson en Mendyl, die de bal bij Schrijvers teruglegde: met een knappe plaatsbal werd het 0-1.

KVO reageerde met een poging van Ndicka en daarna McGeehan, telkens zat doelman Cojocaru er goed bij. Toch was – alweer – Schrijvers dicht bij een tweede Leuvens doelpunt met een gekruld schot. OHL had de partij stevig in handen en tikte KVO bij wijlen van het kastje naar de muur. Bij Oostende ebde alle geloof weg, en stapelden de misverstanden en foute passes zich op. Op slag van rust was het toch bingo: Mendyl tikte een hoekschop netjes binnen. Einde verhaal voor de Kustboys na 45 minuten.

KVO trok met de moed der wanhoop naar voren, maar kreeg al snel het deksel op de neus: na een domme haakfout van Medley op Al-Tamari ging de bal op de stip, een koud kunstje voor Thorsteinsson. Meteen erna maakte Maertens er bijna 0-4 van.

Over de tweede helft valt verder niet veel meer te zeggen: Leuven liet Oostende komen en kwam een paar keer nog dicht bij een vierde goal, bij de tuisploeg was de fut er zo goed als uit. Hoogtepunt bij de thuisploeg: clubicoon Brecht Capon werd bij z’n invalbeurt luid aangemoedigd door de fans als ware hij een hattrick had gescoord. Helaas voor Capon en heel KVO lukte Nsingi nog de 0-4 in het slot.

De lijdensweg van KV Oostende komt zo tot een eind. Al een heel jaar – maar vooral de tweede seizoenshelft – ging Oostende gebukt onder slechte transfers en vooral een faliekante trainerswissel. Wil KVO volgend seizoen een rol van betekenis spelen in tweede klasse, is een sportieve kentering op vele vlakken nodig.

