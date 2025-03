Ndjeungoue (KV Kortrijk) twee speeldagen geschorst na nekgreep tegen AA Gent

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing opgelegd aan KV Kortrijk-verdediger James Ndjeungoue. De Kameroener greep zondag in het slot van de wedstrijd bij AA Gent (1-2) twee keer naar de nek van tegenstander Noah Fadiga en kreeg daarvoor rood.

In minuut 96 brak er een opstootje uit tussen Ndjeungoue en Fadiga. Aangezien beide spelers over de schreef gingen – Ndjeungoue greep Fadiga bij de nek, waarop de Buffalo een fikse duw gaf op de borst van zijn tegenstander – wilde scheidsrechter Kevin Van Damme geel geven aan beide kemphanen. In zijn verslag ging hij verder. “Na dit gemeen werden de spelers uit elkaar gehaald door ploegmaats, maar wist Ndjeungoue zich toch te ontfutselen en met kracht greep hij terug met de hand naar de nek van speler Fadiga. Hierop heb ik hem de rechtstreekse rode kaart gegeven.”

Net als het bondsparket vindt het DCP twee speeldagen schorsing, plus eentje met uitstel, en 2.500 euro boete gepast. “De speler behoorde te weten dat zijn actie een hevige reactie zou teweegbrengen. Er ontstond dan ook een schermutseling met trekken en duwen. Deze inbreuk is een schoolvoorbeeld van fysiek wangedrag, waarvoor absoluut geen plaats is op een voetbalveld en waartegen gepast dient te worden opgetreden.” Dat het wangedrag uitgelokt zou zijn door een duw van Fadiga, zoals KV Kortrijk had geargumenteerd, kon volgens het DCP “een dergelijke reactie geenszins verantwoorden en kan geen vrijgeleide zijn om het recht in eigen handen te nemen.”

Ndjeungoue en KV Kortrijk kunnen in beroep gaan. In dat geval komt het dossier voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.