Na de degradatie: hoe moet het nu verder voor Zulte Waregem?

Zulte Waregem speelt volgend seizoen net als KV Oostende en Seraing in de Challenger Pro League. De vraag rijst dan ook hoe het nu verder moet. De spelerskern zal immers door elkaar geschud worden en ook hoe de trainersstaf er zal gaan uitzien is nog niet duidelijk. En wat dan gezegd van de financiële gevolgen van de degradatie? Wij gingen op zoek naar antwoorden. Al zijn die – zo kort na de degradatie – nog niet allemaal voorhanden.

Wat met de spelerskern?

Essevee wil volgend seizoen meteen weer meedingen naar promotie en wil daarvoor een competitieve kern samenstellen. De vraag is alleen hoeveel spelers van de huidige spelerskern volgend jaar nog voor Zulte Waregem zullen spelen. Enkele jongens zoals Modou Tambedou (20), Alieu Fadera (21), Novatus Miroshi (20) en Lukas Willen (20) kunnen immers op (buitenlandse) interesse rekenen, terwijl oudgedienden Timothy Derijck (35) en Sammy Bossut (37) einde contract zijn.

Ook mocht Essevee zich gered hebben, waren die eerste twee hoogstwaarschijnlijk vertrokken. Tambedou was in het begin van het seizoen immers een van de revelaties bij Essevee en stond deze winter al in de belangstelling van een ploeg uit de Premier League. Zelf hield hij de boot toen echter af, wegens te vroeg. En ook al speelde hij na de winter door een blessure amper, hij blijft als twintigjarige, polyvalente middenvelder die ook centraal achterin uit te voeten kan, een erg interessant profiel. Hetzelfde geldt voor Alieu Fadera. Ook hij staat al een tijdje op heel wat lijstjes. Soms voetbalt de Gambiaan nog wat als een ongeleid projectiel, wat echter niet wegneemt dat er een constante dreiging van hem uitgaat. Het zou dan ook helemaal niet verrassend zijn, mocht Club Brugge effectief interesse tonen, zoals elders gewag van gemaakt wordt.

Jongens als Tambedou, Willen en Fadera kunnen op buitenlandse interesse rekenen

Ook Lukas Willen wist dit seizoen te charmeren. Het jeugdproduct bleef in een kwakkelende Essevee-defensie relatief goed overeind en sprong zo zelfs in het oog bij PSV, dat hem al enkele keren kwam scouten. Als jonge en vooral linksvoetige centrale verdediger heeft hij sowieso al een interessant profiel. Ook Willen zou deze zomer dus een mooie stap kunnen zetten.

En ondanks zijn nog steeds erg wisselvallige prestaties kan ook Abdoulaye Sissako (24) nog steeds op de nodige Franse en Engelse interesse rekenen. In een ideaal scenario was Essevee natuurlijk in 1A gebleven en konden die jongens een stevige duit opleveren, maar met de degradatie valt het echter te bezien in hoeverre Essevee bij een degelijk bod het been stijf kan houden.

Wat met Vormer en Vossen?

Nog langs uitgaande zijde, houdt Essevee ook rekening met een vertrek van Ruud Vormer. Want waar Christian Brüls (34) de deur voor een verlengd verblijf aan de Gaverbeek nog open laat, gaf de Nederlander, die binnengehaald werd als de redder, eerder al aan niet mee te zullen zakken met Essevee. Aan het bestuur van Zulte Waregem om hem alsnog te overhalen, al beseffen ze daar ook wel dat het heel moeilijk wordt, aangezien een fitte Vormer nog steeds meer dan zijn plaats heeft in 1A. Datzelfde kan gezegd worden van Jelle Vossen De aanvaller was er na de degradatie het hart van in en wilde nog niet te veel ingaan op zijn eigen toekomst. Hoe dan ook: Vossen is einde contract en zal voor menig eersteklasser een erg interessante optie zijn. Zijn spitsbroer Zinho Gano mikt al langer op een transfer en zal weg willen. Miscasts als Bent Sörmo (26), Dani Ramirez (30), Borja Lopez (29) en Ravy Tsouka (28) – die afgelopen seizoen al eens even teruggezet werd naar de B-kern – is Essevee liever kwijt dan rijk. Wat er uiteindelijk ook van zij, het belooft een drukke transferzomer te worden in de Elindus Arena.

Wat met de trainersstaf?

Nog een knoop die het bestuur van Zulte Waregem de komende weken zal moeten doorhakken: gaat het verder met Frederik D’Hollander of niet? D’Hollander nam medio maart over na het ontslag van Mbaye Leye en maakte een goede indruk, maar slaagde er finaal niet in om de redding te bewerkstelligen. Zelf bleef hij vooralsnog op de vlakte over zijn toekomst.“Ik ben nu niet belangrijk, de club wel”, klonk het na de nederlaag tegen Cercle.

Het lijkt op dit moment evenwel weinig waarschijnlijk dat D’Hollander aan zal blijven. Hij leverde dit seizoen wel al goed werk met Jong Essevee en ook in zijn periode als interim-coach hield hij zich goed staande – zo zou hij een goede motivator zijn en dicht bij zijn spelers staan, maar of hij ook voldoende tactisch beslagen is en een sportieve structuur kan neerpoten, is nog niet duidelijk.

D’Hollander zou een goede motivator zijn, maar het is maar de vraag of hij voldoende tactisch beslagen is

En laten dat nu net de zaken zijn die Essevee volgend seizoen zal nodig hebben, wil het meteen promoveren. Indien er toch voor een andere coach gekozen wordt, zal D’Hollander hoogstwaarschijnlijk wel in een andere rol bij Essevee blijven. Wat de toekomst van Davy De fauw bij Essevee inhoudt, is nog niet duidelijk. Keeperstrainer Gianny De Vos blijft normaliter wel aan boord.

Wat met de financiën?

Op financieel vlak had Essevee het de laatste jaren al niet onder markt, en dat zal in de krochten van 1B niet anders zijn. De redding had in dat opzicht dan ook een wereld van verschil gemaakt. Dan had Essevee immers de jackpot kunnen vangen voor goudhaantjes als Tambedou en Fadera en kon er een financiële doorstart genomen worden. Nu wachten evenwel nieuwe uitdagingen voor de club. In 1B zal de belangstelling van de fans bijvoorbeeld minder groot zijn. Het wordt dan ook zoeken naar een goed evenwicht tussen een zo competitief mogelijke kern samenstellen en de loonlasten niet te groot te maken. Toch is er ook goed nieuws. Zo loopt de uitbetaling van Francky Dury na dit seizoen eindelijk af en is de Zuidercornertribune afbetaald, wat toch iets meer financiële beweegruimte biedt.

De uitbetaling van Francky Dury loopt na dit seizoen eindelijk af, wat toch iets meer financiële beweegruimte biedt

Anderzijds is het wel nog afwachten hoe de sponsors zullen reageren op de degradatie. Op vandaag is het immers nog niet helemaal duidelijk of de anders trouwe partners aan boord zullen blijven, al dan niet aan andere voorwaarden dan in de hoogste afdeling. Voorlopig zijn de signalen wel heel positief. Zulte Waregem blijft voorlopig ook in volledig Vlaamse handen. Bill Foley, de man achter het Engelse Bournemouth die ook al KV Oostende en KV Kortrijk bezocht, bracht ook al een bezoekje aan de Gaverbeek, maar vooralsnog houden Tony Beeuwsaert en co de boot van buitenlands geld af.