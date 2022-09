Muslic staat met Cercle voor bijzondere uitdaging

Miron Muslic is zaterdag 1 oktober precies een jaar in dienst bij Cercle Brugge. Daags nadien trekt hij naar AA Gent, zijn eerste match als hoofdcoach in opvolging van Dominik Thalhammer. Kan hij de groep opnieuw het vertrouwen, de energie en het positivisme geven?

Diego Simeone is de favoriete trainer van Miron Muslic, ook al omdat hij Atletico Madrid erg graag ziet voetballen, als klootzakjes op het veld. Hij houdt tevens van de werkwijze van de Amerikaan Jesse March, nu bij Leeds United. Zijn ideeën bezorgen Muslic inspiratie. Net als tal van andere trainers, in welk land of welke reeks ze ook aan het werk zijn. Muslic eist vooral erg veel van zijn spelers: hun houding, mentaliteit, voortdurend hard werken met liefde voor het voetbal. En met enorm veel energie tussen de lijnen. De Cerclecoach heeft een klare kijk en wil dat zijn team steeds beter wordt.

Werkpunten

Het voetbal verfijnd, maar de basis blijft. Daar moeten ze bij Cercle naar terug. Er heerst wat onwetendheid. Dat is een van de werkpunten voor Muslic en ook in de omschakeling moet het beter. Het was de voorbije dagen opnieuw aanpassen voor de spelersgroep, al beschikt de nieuwe hoofdcoach wel over een kwaliteitsvolle ploeg. Qua ervaring moeten ook de jongeren de rug rechten. Zij zijn ondertussen meer matuur. Er mag meer van hen verwacht worden. Er valt geen tijd te verliezen.

Spelers moeten weer moedig worden en in de spelstijl geloven

De visie van pressing en counterpressing, gezond agressief, hoog verdedigend en meteen richting het doel van de tegenstander voetballen, zijn zaken die Muslic graag ziet. Stap per stap wil hij daar de komende weken weer naartoe. “Als coach heeft hij de energie, het leiderschap, de persoonlijkheid en de kwaliteiten om te brengen wat de groep nodig heeft”, vindt technisch directeur Carlos Aviña. “Dat liet hij vorig seizoen samen met assistent Jimmy De Wulf al twee keer zien toen zij zowel Yves Vanderhaeghe als Dominik Thalhammer moesten vervangen. Er zat toen grinta in de ploeg en Muslic was aanwezig in zijn coaching.”

Vertrouwen

De ploeg heeft opnieuw vertrouwen nodig, zodat men kan voetballen zoals hij het wenst, maar dan consequent, de volle negentig minuten. “Vorig seizoen onder Thalhammer was Cercle een van de moeilijkste tegenstrevers in de competitie. Dat moet terugkomen. Dat de spelers opnieuw moedig worden in het systeem en in de spelstijl geloven”, aldus Carlos Aviña.

Muslic kent ondertussen de spelers als zijn broekzak. Hun karakter, hun aanpak. Maar ook andersom. “Dat moet een voordeel zijn. Nu zijn ze worstelend en het moet zowel voor de coach als de spelers een uitdaging worden om weer in die goede flow te komen. Het is tijd om vooruit te kijken. Optimistisch de volgende matchen tegemoet gaan.” Al zijn verplaatsingen naar Gent en Union, twee ploegen die Europees spelen, niet meteen de gemakkelijkste. Plus het schoentje knelt in het creëren van kansen en het maken van doelpunten. Iedereen beseft dat er vooral daarop moet gewerkt worden. (ACR)