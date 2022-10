Muslic maakt droomdebuut met Cercle Brugge na knotsgekke match en 3-4-winst op AA Gent

Cercle Brugge liet AA Gent tot drie keer toe een achterstand goedmaken, maar Dino Hotic bezorgde groen-zwart alsnog met een penalty en een hattrick de drie broodnodige punten. Het is elf jaar geleden dat Cercle de Buffalo’s in eigen huis nog eens kon kloppen.

Miron Muslic was zaterdag precies een jaar in dienst bij Cercle Brugge en nam het vorige week maandag bij het ingaan van de interlandbreak als hoofdtrainer over van Dominik Thalhammer. Zijn opdracht is uiteraard punten pakken en liefst met een basis waarmee dit vorig seizoen lukte. Geen eenvoudige klus voor de naar Oostenrijk uitgeweken Bosniër. Hij rekent hierbij niet alleen op zijn spelersgroep, maar tevens op een ruime technische staf waar eerstdaags zo goed als zeker Radhi Jaïdi als extra assistent aan toegevoegd wordt. De 47-jarige Tunesiër was eerder al aan de slag bij groen-zwart als assistent van Yves Vanderhaeghe en als collega van Thomas Buffel. Hij woonde zaterdagnamiddag in aanloop naar de match op Gent de laatste training van Cercle bij en zag er alvast enkele bekende gezichten van twee seizoenen terug.

Muslic liet niet in zijn kaarten kijken, maar wil in functie van de tegenstander wel van spelstijl veranderen. Zo voerde hij in de Ghelamco Arena wat wijzigingen door en koos voor drie centrale verdedigers achterin. Decostere viel naast de wedstrijdselectie, Miangue is niet volledig fit, Van der Bruggen begon tegen zijn ex-club op de bank. En Ueda, die dinsdag met Japan in Düsseldorf mocht invallen tegen Ecuador (0-0), was tevens invaller. Zij werden vervangen door Daland, Vanhoutte, Torres en Somers.

Hotic

Bij Cercle waren vele ogen gericht op Dino Hotic. Hij was de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een smaakmaker, maar deelde de voorbije weken in de malaise. Zo zat hij met de trip naar Gent na negen duels nog steeds zonder goals of assists. Muslic, die dezelfde taal spreekt, beseft dat en vindt dat Hotic een sleutelspeler is in Cercles systeem. Hij wil hem dan ook de sleutels aanreiken om die hoge verwachtingen in te lossen.

Cercle ging overigens op zoek naar de eerste punten buitenshuis. AA Gent was tot voor aanvang aan een wisselvallig seizoen bezig, met de voorbije zes speeldagen telkens een overwinning gevolgd door een nederlaag. In doel bij de Buffalo’s geen Nardi, ex-Cercle, maar wel Roef.

Tot halfweg de eerste helft moesten de beide keepers werkloos toekijken. Cercle pakte uit met hoge druk, waar Gent voetballend niet meteen een antwoord op vond, al schoot Depoitre op de paal en mikte Cuypers in herneming op Majecki. In de fase die daarop volgde viel er wel een goal, maar één voor Cercle. Een lage voorzet van Deman werd door Vanhoutte nog verlengd tot bij Denkey en die trof van dichtbij raak. Zijn tweede goal van het seizoen. Groen-zwart kon met die voorsprong vrij gemakkelijk standhouden tot aan de rust en onder boegeroep van het thuispubliek trokken de spelers naar de kleedkamer.

Tweede helft

Bij aanvang van de tweede helft nam Van der Bruggen de plaats in van Vanhoutte die reeds met geel achter zijn naam stond. In tegenstelling tot de eerste 45 minuten vond Gent nu wel een opening, zij het na een knappe omschakeling. Samoise lanceerde Cuypers, de ver uitgekomen Majecki dwong hem naar buiten, maar de Gentse aanvaller mikte vanuit een scherpe hoek in doel.

Alles te herdoen voor beide ploegen, al was het Cercle dat tegen het uur opnieuw op voorsprong klom. Na een mindere fase zorgde Hotic voor wat opwinding. Hij waagde zijn kans en met een verre knal zag hij zijn bal op de paal strandden. Meteen daarna verloren ze bij Gent het duel op het middenveld. Denkey kon nog maar eens de bal heroveren en lanceerde Hotic in de zestien. Hij bewaarde zijn kalmte en werkte oog in oog met Roef zuiver af.

Meteen daarna geraakte Somers geblesseerd en kwam de Braziliaan Heitor in zijn plaats. Maar opnieuw kon Cercle de voorsprong niet vasthouden. Marcelin en Daland konden niet bij een verre voorzet van Samoise en via de rug van Depoitre viel de bal voor de voeten van Cuypers die van dichtbij zijn tweede goal niet liet liggen.

Zeven minuten extra tijd

Cercle toonde veerkracht en kwam nog maar eens op voorsprong. Alweer was het Denkey die de bal goed kon afschermen. Hij bereikte nog eens Hotic en die legde de bal buiten het bereik van Roef in doel. Meteen zagen de magere statistieken voor de Bosniër er helemaal anders uit. Al bleef die voorsprong niet lang op het bord. Hong lanceerde Odjidja op rechts, die bracht de bal laag voor doel. Marcelin en ook Majecki zagen er niet goed uit en zo kon Depoitre zijn eerste treffer van dit seizoen in doel lopen.

De knotsgekke tweede helft kreeg daarna nog een vervolg. Het kon nog beide kanten uit. Heitor bracht redding op de lijn en aan de overzijde moest scheidsrechter Smet op aangeven van de VAR naar de monitor kijken en zag hoe Van der Bruggen door Hjulsager in de zestien onderuit werd geduwd. Hotic trapte de penalty met veel vertrouwen feilloos hoog in doel en maakte zo zijn hattrick compleet.

In de zeven minuten toegevoegde tijd toonde Majecki dat het genoeg was geweest voor Gent en zo bleef het bij 3-4. Drie belangrijke punten en vier goals ! voor Cercle dat onder Muslic duidelijk een nieuwe vaart nam. (ACR)