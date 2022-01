Multicultureel KV Kortrijk kampt met een tekort aan Belgische basisspelers

Na het vertrek van Gilles De Waele (Standard) en Timothy Derijck (Zulte Waregem) had KVK nog slechts zeven voetbalbelgen. Deze week kwam daar Alexandre De Bruyn van AA Gent en volgend seizoen ook Nayel Mehssatou van Anderlecht erbij. “Dat we onderbemand zijn qua Belgen is een understatement”, zegt algemeen manager Matthias Leterme. “We proberen dat recht te trekken, maar makkelijk is dat niet.” Hoezo?

Vorige vrijdag op AA Gent stonden er op het scheidsrechtersblad aan de kant van de bezoekers slechts zestien van de achttien namen ingevuld. Dat kwam doordat KV Kortrijk niet over de reglementair verplichte zes Belgen beschikte. Het reglement zegt dan dat je de ontbrekende Belgen op het wedstrijdformulier niet mag vervangen door buitenlanders.

Gilles De Waele en Timothy Derijck

Na het vertrek van Gilles De Waele naar Standard en Timothy Derijck naar Zulte Waregem, schoten er nog zes Belgen plus de Ghanese voetbalbelg Eric Ocansey over. Twee daarvan zaten in covidquarantaine: Michiel Jonckheere en Eric Ocansey. Maxim Deman was niet geselecteerd, omdat de keuze van de tweede doelman op Joris Delle viel.

Bleven over: Kristof D’haene, Dylan Mbayo, Mathias Fixelles en Tsotne Bendianishvili. “Met die Belgenregel heb je in je kern eigenlijk minstens een tiental Belgen nodig”, aldus algemeen manager Matthias Leterme. “Stellen dat we qua Belgen onderbemand zijn, is een understatement. We proberen dat nu recht te trekken met het oog op volgend seizoen, maar makkelijk is dat niet.”

Waarom is dat zo moeilijk?

“Simpel: als de vraag groot is en het aanbod eerder beperkt, dan zijn die jongens aan de dure kant en begin je de prijs-kwaliteitverhouding te vergelijken met buitenlandse jongens. Er is een beetje een war on talent wat Belgen betreft, en spelers en makelaars weten natuurlijk ook dat iedere ploeg Belgen zoekt die basisspeler kunnen zijn.”

Hoe komt het dat het aanbod aan Belgische spelers in België “eerder beperkt” is?

“Ten eerste speelt er heel veel Belgisch talent in het buitenland, in de eerste en de tweede klasse in Nederland, in Frankrijk, in Engeland, in Italië… Wij moeten niet alleen maar concurreren met Belgische ploegen uit 1A en 1B. De concurrentie is veel groter: internationaal.”

“Ten tweede: het competitieformat zet veel druk op de clubs, zeker op clubs van ons niveau en gabarit: wij moeten zorgen dat we ieder jaar voldoende gewapend zijn om te knokken om te overleven in 1A. Daarom ga je kijken naar kwalitatieve, onmiddellijk inzetbare spelers. Meestal zijn die onbetaalbaar voor ons. Ik heb vorige zomer ook geïnformeerd naar de usual suspects, Belgen die uiteindelijk in België een transfer maakten, maar ik garandeer je: daar schrik je van.”

Bijvoorbeeld?

“Als je bijvoorbeeld hoort welke voorwaarden Antwerp stelde om Alexis De Sart over te nemen, dan is er voor ons maar één conclusie mogelijk: wij kunnen dat niet betalen. Zo zijn er veel voorbeelden van Belgen waarvan ik vind: wat durven jullie vragen! Nogmaals: door de schaarste aan direct inzetbare spelers zijn de prijzen voor zulke spelers enorm hoog.”

“Bovendien moeten wij ook rekening houden met de balans tussen ervaren spelers en jonge spelers als Ilic, Mbayo, Kadri en Guèye, jongens met groeipotentieel die op een dag misschien ook nog de stap naar een grote club of een grotere competitie kunnen zetten. Een Belg, een Oegandees, een Wit-Rus of een Zwitser: finaal gaat het altijd over kwaliteit die haalbaar is. Heel de wereld is onze markt. Wij sluiten geen nationaliteiten of competities uit, want we zijn ervan overtuigd dat er overal goeie voetballers zitten.”

Los van de Belgenregel: hoe belangrijk zijn Belgen in de spelersgroep?

“Ik denk dat het belangrijk is dat je in de groep een goeie basis hebt van jongens die de club, de competitie, de streek en de gewoontes kennen. Maar net als kwaliteit staat mentaliteit voor mij los van nationaliteit. We hebben al fantastische jongens uit de Balkan en uit Afrika gehad én we hebben al Belgen gehad die moeilijke jongens waren.”

“Kristof D’haene is als kapitein een absolute meerwaarde omdat hij alles belichaamt wat een kapitein moet belichamen, omdat hij een voortrekkersrol opneemt en de spreekbuis is naar staf, bestuur en supporters. Maar dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld ook Nebojsa Pavlovic een fantastische kapitein was.”

“Volgens het reglement tellen we te weinig Belgen, en we zijn een heel multiculturele groep, maar het is wel een groep met een goeie sfeer en een goeie verstandhouding. Zie hoe onze Japanner, die – om het zacht uit te drukken – niet goed Engels spreekt, werd opgevangen en opgenomen! Andere spelers zien dat hij kwaliteiten heeft, professioneel is en er alles voor doet; en daar staat of valt een voetballer mee in een groep.”

Acht van de resterende dertien wedstrijden spelen jullie thuis: zijn de Europa League play-offs het grote doel?

“We leggen onszelf geen limieten op, we proberen elke wedstrijd te winnen, maar covid maakt het ons niet gemakkelijk. Hopelijk kunnen we zaterdag tegen Eupen al met publiek spelen, want met nog thuiswedstrijden tegen onder andere Club Brugge, Union, Anderlecht, Standard en Zulte Waregem kunnen onze supporters een belangrijke rol spelen.”

Hoe groot is het financiële verlies per wedstrijd zonder publiek?

“Zo’n 150.000 à 200.000 euro.”

Nog minder geld, dus, om Belgen aan te trekken?

“Om de rekening nog te laten kloppen, moet je al eens een speler verkopen.”

Tot slot: in het dossier Propere Handen sta je op de lijst van 57 verdachten die zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Wat heb je uitgestoken?

“(lacht) Er wordt mij geadviseerd om daarover niet te communiceren en het gerecht zijn werk te laten doen. Ik kan wel zeggen dat ik recht in mijn schoenen sta.”