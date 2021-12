Monaco neemt afscheid van trainer Niko Kovac, Philippe Clement genoemd als opvolger

Monaco heeft zijn trainer Niko Kovac de laan uitgestuurd. Dat deelde de Franse club donderdag mee. Volgens Franse media is Philippe Clement de topfavoriet om de 50-jarige Kroaat op te volgen in het prinsdom. De trainer van Club Brugge zou met de Portugees Paulo Fonseca en de Amerikaan Jesse Marsch op een shortlist staan.

In tegenstelling tot Clement zijn Fonseca en Marsch wel vrij. Fonseca werd na vorig seizoen bij AS Roma opgevolgd door José Mourinho, Marsch werd begin december ontslagen bij Leipzig.

Kovac stond sinds de zomer van 2020 aan het roer bij Monaco. Eerder was hij bondscoach van Kroatië (2013-2015) en clubtrainer bij Frankfurt (2016-2018) en Bayern München (2018-2019).

Als Clement ingaat op de Franse interesse, staat hij voor een tweede buitenlands avontuur. In 1998-1999 speelde de voormalige Rode Duivel een seizoen voor het Engelse Coventry. Als trainer was hij alleen nog maar in eigen land aan de slag: als assistent bij Club Brugge (2012-2017) en hoofdtrainer van Waasland-Beveren (2017), Genk (2017-2019) en Club Brugge (sinds 2019).

Met 29 punten uit 19 wedstrijden is Monaco zesde in de Ligue 1. In de Champions League werd Monaco al in de voorronde uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk, waarna het zich wel als groepswinnaar voor de achtste finales van de Europa League plaatste.