Mohamed Berte bezorgt KVO drie punten tegen Zulte Waregem na knotsgekke slotfase

Zulte Waregem heeft zondagnamiddag op de zeventiende speeldag in de Challenger Pro League dure punten laten liggen in de titelstrijd. Jelle Vossen wiste op het veld van KV Oostende eigenhandig een dubbele achterstand uit, maar Essevee kon de klus niet volledig klaren en slikte na een knotsgekke slotfase nog een derde treffer (3-2).

KVO leek in de eigen Diaz Arena Zulte Waregem aanvankelijk helemaal te verrassen. Na zestien minuten zette Ewan Henderson een mooi een-tweetje op met Mohamed Berte en plaatste de Schotse middenvelder de bal mooi in het hoekje. Club-huurling Daniel Perez (38.), opnieuw op assist van Berte, duwde Essevee met een tweede treffer nog dieper in de problemen, maar Jelle Vossen bracht met een strafschopdoelpunt in de extra tijd van de eerste helft opnieuw spanning in de partij.

Na de onderbreking ging Zulte door op dat elan en was het opnieuw Vossen (51.) die snel voor de gelijkmaker zorgde. Het venijn zat echter in de staart, toen kersvers Zulte-aanwinst Anton Tanghe Berte neerhaalde in het strafschopgebied en de voormalige Oostende-kapitein bij zijn debuut meteen rood kreeg. Cederick Van Daele zette zich vervolgens achter de elfmeter, maar legde de bal naast de kooi van Ortwin De Wolf. Berte ontpopte zich nog tot absolute held door dieper in de blessuretijd de Kustboys de zege te bezorgen.

Op die manier laat Zulte het na om opnieuw over Beerschot te klimmen in de stand. De Ratten geraakten vrijdagavond namelijk ook niet voorbij RSCA Futures (1-1). De Kustboys blijven na de puntenaftrek laatste in de Challenger Pro League met tien punten.