Mohamed Amoura bezorgt Union de zege tegen onmondig Cercle Brugge

Union Sint-Gillis heeft zondag op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League een zakelijke overwinning geboekt. In het Jan Breydelstadion wonnen de Brusselaars met 0-2 van Cercle Brugge. Mohamed Amoura was de grote man en tekende voor beide doelpunten.

De Vereniging was niet goed wakker en kreeg al na minder dan een minuut bijna de 0-1 om de oren. Gelukkig bracht de paal redding op het schot van Amoura. Diezelfde Algerijnse spits, die donderdag ook al van goudwaarde was voor Union in de Europa League-wedstrijd tegen Toulouse (1-1), legde nog geen drie minuten later zijn tweede voor Union in het mandje, maar de aanvaller had voor het doelpunt een duwfout gemaakt.

Onemanshow Amoura

Het was driemaal scheepsrecht voor de Union-spits. Lazare zette laag over, Gustaf Nilsson liep over de bal en Amoura werkte het leer via doelman Warleson in doel. Union had duidelijk controle over de partij en na rust ging de onemanshow van Amoura gewoon verder. De 23-jarige Algerijn werd in het straatje gestuurd en speelde de bal tussen de benen van de Cercle-doelman binnen. De Bruggelingen probeerde wel nadien, maar waren onmondig voor doel. Tot overmaat van ramp liep Senna Miangué nog tegen een tweede gele kaart aan.

In het klassement komt Union voorlopig naast Club Brugge terecht op plaats drie, Cercle deelt plek vier met Antwerp, Racing Genk en Sint-Truiden.