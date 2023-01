Moedig KV Kortrijk gaat nipt onderuit bij KAA Gent

Na twee competitiezeges op rij heeft KV Kortrijk hun reeks niet kunnen verderzetten. Op het veld van KAA Gent verloren de Kerels nipt met 2-1. Geen ramp, de Kerels speelden een best aardige partij in de Ghelamco Arena, weer een goeie prestatie om moed uit te putten.

Gent eiste in eigen huis vanaf het begin de bal op, en dat resulteerde na een dikke vijf minuten spelen al in de voorsprong voor de Buffalo’s. Toen de Kortrijkse defensie even stond te slapen, glipte Odjidja door de defensie en speelde hij de vrijstaande Cuypers aan. De spits schermde zijn bal goed af en trapte zijn tiende van het seizoen voorbij Tom Vandenberghe. Maar een minuut later stond het alweer gelijk, of toch even… Een goede vrije trap van Selemani werd aan de tweede paal knap binnengeduwd door Watanabe, maar na raadpleging van de VAR werd de goal afgekeurd wegens buitenspel van Messaoudi. De Algerijn ging richting de bal, maar raakte hem niet. Een discutabele fase, maar het bleef 1-0 en geen 1-1.

Na het aantrekkelijke begin verwaterde de kwaliteit van het spel wat. Samoise miste op het kwartier wel de kans op de 2-0. Het spel werd veel stilgelegd door de vele foutjes op het middenveld, de duels waren aanwezig. Gent domineerde zonder echt gevaarlijk te zijn, maar de thuisploeg had alles onder controle. Kortrijk probeerde gevaarlijk te zijn op de tegenaanval, maar kon geen dreiging laten optekenen. Halfweg de wedstrijd stond het logischerwijs 1-0 voor KAA Gent.

Kansjes na de pauze

Na de pauze was het lang wachten op gevaar, maar Kortrijk toonde zich wel bedrijvig. De Kerels zochten naar de gelijkmaker, maar het was wel Gent dat voor het eerste gevaar van de tweede helft tekende. Cuypers kon een doorgekopte corner van Kums net niet binnenkoppen, de bal ging nipt naast. Iets na het uur kreeg Depoitre vrij baan richting Vandenberghe, maar de invaller miste het vertrouwen en treuzelde te lang, waardoor de Kortrijkse defensie kon reageren.

Aan de overkant haalde Kadri prima uit vanop afstand, Nardi had een serieuze redding nodig om de pegel van de Algerijn te stoppen. Kortrijk begon aan momentum te winnen, enkel de laatste bal was soms te slordig.

Match beslist of niet?

Net wanneer Kortrijk aanspraken leek te maken op een goal en een punt, deed Gent op het juiste moment de boeken toe. Na een vlijmscherpe tegenaanval mocht Cuypers alleen richting Vandenberghe stormen, de spits bleef koelbloedig en legde zijn tweede van de namiddag tegen de touwen. 2-0, de match leek zo’n twintig minuten voor tijd beslist.

Maar vijf minuten later maakten de moedige Kortrijkzanen er terug een match van. De ingevallen De Neve stond nog maar net op het veld, toen hij met een gelukje Bruno vond. De Italo-Belg werkte knap overhoeks af. Het slotkwartier leek nog voor veel spanning te zorgen.

Al bracht de slotfase dat niet. Gent plooide terug, Kortrijk kon niet meteen de vrije man vinden. KVK verloor in de slotfase ook nog eens Sych, de Oekraïner schreeuwde het uit na een tik op de knie en moest met de draagberrie weggedragen worden. Het zou wel eens een kruisbandblessure kunnen zijn.

Nipte nederlaag

Voetballend geraakten de Kerels er niet echt door, maar op stilstaande fase was KVK wel gevaarlijk. Nardi had de nodige moeite met een vallende vrije trap van Selemani. De thuisploeg had ook nog gevaar in huis. Tom Vandenberghe hield Cuypers met een knappe save van zijn hattrick. Een laat slotoffensief van de Veekaa leverde geen doelpunt meer op. Salah glipte er in het absolute slot op de counter door, maar Vandenberghe timede perfect en redde de poging. KVK verdiende misschien wel een gelijkmaker, maar het bleef 2-1 in de Ghelamco Arena.

KVK kan opnieuw moed putten uit deze prestatie. Woensdag staat een enorm belangrijke wedstrijd op het programma, dan komt Seraing op bezoek in het Guldensporenstadion. Als Kortrijk die partij wint, zet het weer een goeie stap richting behoud.