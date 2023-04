Mist Club Brugge voor het eerst Play-Off 1, inmiddels omgedoopt tot de Champions’ Play-Offs? Het heeft er alle schijn naar. Club Brugge moet niet alleen zelf winnen van Eupen, wellicht de makkelijkste opgave. Het moet ook hopen op puntenverlies van AA Gent tegen het al veroordeelde KV Oostende. Daar zal wellicht het schoentje wringen.

Toch is het geloof bij Club Brugge nog niet verdwenen, er zijn al gekkere dingen gebeurd in de voetballerij. “We geloven er nog in”, liet coach De Mil weten. “We moeten eerst naar onszelf kijken en de drie punten thuis houden. Dan pas moeten we kijken naar Gent. Al wordt het voor ons niet gemakkelijker dat ze tegen een ploeg spelen die al gedegradeerd is.” Maar eerst dus zelf winnen. Dat dient alvast te gebeuren zonder de geblesseerden Nielsen, Hendry, Audoor, Buchanan en Bursik. Verder zijn ook nog Sylla en Yaremchuk onzeker. Ook voor tegenstander Eupen belooft het een spannende wedstrijd te worden. Zij zijn nog volop met Zulte Waregem verwikkeld in de degradatiestrijd. “Het wordt geen gemakkelijke wedstrijden, zij strijden voor het behoud.”

Hulp van Oostende?

Niemand die eraan twijfelt dat Club Brugge de klus thuis zelf klaart. Eupen slikte vorige week maar liefst vijf tegentreffers thuis tegen Zulte Waregem. De hoop is dan ook gevestigd op het al veroordeelde KV Oostende. De cijfers zullen de Brugse burger alvast weinig moed geven. KV Oostende verloor zijn laatste vier competitiewedstrijden en slikte 9 tegentreffers in de laatste twee partijen. “Ik ga geen telefoontje doen naar Oostende. Ik hoop dat ze in schoonheid willen eindigen in 1A en dat ze een mooie scherprechter zullen zijn in de strijd om play-off 1.”

De Mil blijft ook bij zijn standpunt om niet op de hoogte te worden gehouden van de andere wedstrijd. “Ik wil het niet weten via de mensen op de bank, al zal het wellicht wel voelbaar zijn in het stadion. Misschien kan de Europese wedstrijd van donderdag nog spelen. Het kan, maar ik verwacht het niet. Als de omstandigheden even tegenslaan, kan het wel effect hebben. Het is vooral zonde dat we afhankelijk zijn van anderen, voor het seizoen hadden we hier geen rekening mee gehouden.”