Miron Muslic: “Wij hebben met Cercle alles te winnen, Zulte Waregem alles te verliezen”

Zondagavond is er de clash tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge. De inzet is bekend. Trainer Miron Muslic windt er in aanloop geen doekjes om. Hij gaat met groen-zwart in de Elindus Arena resoluut voor de drie punten. “Dit is meer dan een match, het is een finale voor ons”, benadrukt de coach. “De voorbije maanden werkten we zo hard. Iedereen op en naast het veld gaf zoveel energie. Het zou een fantastische beloning zijn om dan een doel te bereiken en dat is die achtste plaats.”

Bij Cercle blijven ze na de voorbije winst tegen STVV hongerig en gulzig naar succes, zeker omdat de Europe play-offs ook op de laatste speeldag van de reguliere speeldag nog steeds een mogelijkheid is. Zowel Muslic als zijn team beseffen maar al te goed waar ze aan toe zijn. “Deze match heeft een winnaar nodig. Het wordt sowieso een wedstrijd om nooit meer te vergeten, met 15.000 toeschouwers en een ongelooflijke sfeer in het stadion.”

De focus van Cercle bij de jonge groep blijft liggen op ontwikkeling en verbetering. Maar als daar uiteindelijk een prijs mee te verdienen valt, wil groen-zwart die kans zeker niet laten liggen. “Sportief weten we waar we ons mogen aan verwachten”, klinkt Muslic. “Gezien het resultaat van Zulte Waregem op de vorige speeldag in Eupen. Het is een ploeg met zeer veel offensieve kwaliteiten. Eupen speelde een niet al te beste wedstrijd en Zulte Waregem had duidelijk geoefend op stilstaande fasen.”

“Zondag wordt het echter een andere match. Maar ik ben ervan overtuigd dat er voor een team als het onze ook mogelijkheden zullen zijn om ze defensief pijn te doen. Ze slikken veel goals en als wij kunnen toeslaan en goed onze structuur kunnen behouden, liggen er zeker opportuniteiten”, aldus Muslic. “Wij geloven niet in iets als Abracadabra of Hocus Pocus. Een toverstaf hebben wij niet. Wij hebben wel alles te winnen en Zulte Waregem alles te verliezen, dat is het grote verschil. Het kan zeer dramatisch zijn op het einde, maar we moeten voorbereid zijn, gestructureerd en georganiseerd blijven, en met onze typische intensiteit spelen. Zo willen we het ook afmaken.”

Wie zondagavond precies aan de aftrap komt geeft de trainer uiteraard nog niet mee. Hij beschikt wel over een fitte kern, met uitzondering van de lang geblesseerden Edgaras Utkus, David Sousa en Senna Miangue. Cercle traint daags voor de wedstrijd op zaterdag in de namiddag. Zondag is er een mini-afzondering voorzien. De spelers worden dan ’s morgens in het Jan Breydelstadion verwacht voor een gezamenlijk ontbijt en een tactische bespreking. Daarna trekt men richting Waregem voor een kort verblijf daar in de buurt in een hotel. De cruciale wedstrijd is uitverkocht. 750 Cerclefans zullen aanwezig zijn. Zij die geen wedstrijdticket konden bemachtigen kunnen in Brugge terecht in ‘De Blauwe Zaal’ in Sint-Kruis. Er wordt een LED-wall voorzien waarop de wedstrijd live wordt uitgezonden. Voor de gelegenheid kleurt De Blauwe Zaal volledig groen. De toegang is gratis. (ACR)