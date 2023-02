Miron Muslic staat als hoofdtrainer voor zijn eerste Brugse derby: “Zelfs op straat spreekt men me erover aan”

Zondagmiddag is het weer zover en staat de Brugse derby op het programma in het Jan Breydelstadion waar ze bij Cercle als thuisploeg hopen op circa 13.000 toeschouwers. Het restaurant is met 500 gasten voor de voorafgaande lunch uitverkocht. Miron Muslic die een eerste keer als hoofdtrainer het stadsduel voor groen-zwart coacht staat voor zijn vuurdoop.

“Ik maakte in het verleden in Oostenrijk reeds enkele derby’s mee. Maar nog geen van dit kaliber”, vertelt hij. “Ik weet hoe belangrijk deze match is voor Cercle en voor de fans. Zelfs op straat spreekt men mij aan en wenst men mij veel succes toe. Het is voor ons een vorm van verplichting om alles te geven. We kijken er echt naar uit.”

Cercle heeft als achtste momenteel vier punten minder dan de vijfde, AA Gent, en vier punten meer dan de twaalfde, Charleroi. Club staat vierde met drie punten meer dan de Buffalo’s en op acht punten van Antwerp als derde. Zowel bij groen-zwart als blauw-zwart beseffen ze maar al te goed dat elk punt belangrijk is.

Vorig seizoen zege

Vorig seizoen op boxing day won Cercle van Club (2-0) en dat was toen van in 2013 geleden. Het was meteen de laatste match van Philippe Clement voor hij naar Cercles eigenaar AS Monaco trok. Bij Cercle zat Dominik Thalhammer op de bank met naast zich Muslic als zijn assistent. “Het is zeer belangrijk om deze wedstrijd met passie te spelen, met energie, aan een hoge intensiteit en met overtuiging”, vindt de Cerclecoach. “Als we dit alles op de mat kunnen brengen, dan kunnen we ook een Champions Legue ploeg als Club het moeilijk maken. Elk van mijn spelers zal zondag zijn limiet moeten opzoeken, zowel fysiek, technisch als tactisch”, aldus de trainer van Cercle die woensdagavond live de match van Club tegen Benfica bijwoonde.

Daland terug

Bij Cercle is Jesper Daland terug uit schorsing. Hij speelde maandag in een oefenwedstrijd bijna de ganse wedstrijd tegen Deinze (4-0). “Jesper is gedreven en vooral gemotiveerd voor zijn eerste derby”, stelt Muslic. In zijn wedstrijdkern voor zondag kan hij opnieuw rekenen op Senna Miangue die deze week opnieuw aansloot bij de groep. Leonardo Da Silva Lopes is nog steeds out al weet men niet precies over welke blessure het gaat en dus ook niet wanneer hij terug fit zal zijn.

De Brugse stadsderby Cercle- Club heeft zondag 19 februari om 13.30 uur plaats. Jonathan Lardot is aangeduid als scheidsrechter. Lawrence Visser zal er de VAR zijn. Wesli De Cremer is de vierde official. (ACR)